Гривня оказалась под давлением: эксперты спрогнозировали курс доллара на июль

Сегодня, 12:17

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Специалисты рассказали о растущих рисках девальвации нацвалюты



Автор фото: Данил Павлов, «Сегодня»

В июне курс продажи безналичного доллара в Украине поднялся на 0,9%, до 26,37 грн, наличного – на 0,5% до 26,265 грн. Такие данные предоставили сайту «Сегодня» аналитики ГК Forex Club.

По словам экспертов, на гривню «надавили» такие факторы:

спекулятивные настроения, вызванные отсутствием транша МВФ, а также рисками ослаблений экономик торговых партнеров Украины;

падение цен по ключевым экспортным позициям;

выкуп НБУ американской валюты с рынка в первой половине июня.

По прогнозам аналитиков, курс доллара в июле будет колебаться в диапазоне 26-27 грн, а евро – 30-31,5 грн.





«Сезонные тренды продолжают поддерживать гривню от сильного ослабления, однако спекулятивные настроения и изменение конъюнктуры мировых цен на агропродукцию и металлы подталкивают курс в более высокий ценовой диапазон», – отмечают эксперты.





Специалисты отмечают, что также на гривню оказывает влияние «сильный» доллар, который сохраняет свои позиции, благодаря жесткой денежно-кредитной политике ФРС. С другой стороны, в торговую войну между США и Китаем вовлечены торговые партнеры Украины. И ослабление евро, юаня и других локальных валют импортеров украинской продукции приводит к снижению потенциала экспорта и сокращения валютной выручки, подчеркивают специалисты.

Следствием введения пошлин также стало снижение цен на зерно и металлы на мировых рынках. В результате украинский рынок ожидает сокращения поступлений от экспортеров и реагирует более высокими ценами.





«На гривню спекулятивно давит отсутствие перспективы получения транша МВФ. … Повышение социальных стандартов в условиях острожного роста экономики формирует «инфляционный навес» и девальвационные риски», – отмечает старший аналитик ГК Forex Club Андрей Шевчишин.





Напомним, ранее эксперты считали, что летом-2018 курс доллара может достигнуть минимумов прошлого года — на уровне в 25,5 грн. По итогам первой половины 2018 года гривня оказалась самой стойкой, а рубль – самой слабой валютой в странах экс-СССР:

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