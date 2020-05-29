Гривна выстояла в условиях пандемии — Bloomberg

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Гривна смогла выдержать удар коронавируса

В условия глобального финансового кризиса из-за коронавируса гривна ослабла меньше, чем в предыдущих кризисных ситуациях.

НБУ может продолжить сокращать процентную ставку, так как гривна смогла устоять в условиях мирового финансового кризиса из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил замглавы Нацбанка Дмтрий Сологуб, передает Bloomberg в пятницу, 29 мая.

По сравнению с глобальным финансовым кризисом 2008 года и началом войны на Востоке, в этот раз положение украинской валюты гораздо лучше. Сологуб заявил, что процентная ставка может быть опущена ниже запланированных 7% до конца года.

Как пишет Bloomberg, в 2019 году гривна была валютой с лучшими результатами в соотношении к доллару США. Инвесторы много вкладывали в правительственные локальные бонды с высокой доходностью. Однако, выход для них оказался более сложным. Потому что о вторичном рынке нет и речи. Покупатели, которые не пролонгировали свои активы, должны хранить их до окончания срока действия. Это защищает гривну от негативного давления.

Кроме того, еще одним фактором поддержки украинской валюты станет займ от МВФ в размере 5 миллиардов долларов, который ждет одобрения руководства фонда. Украинские власти рассчитывают, что смогут получить 1,9 миллиардов долларов в течение следующего месяца, параллельно успокаивая инвесторов. Все это помогло Украине сокращать стоимость займов семь раз подряд в апреле.

Наконец, дальнейшее уменьшение вероятно из-за падения глобальных цен на энергоносители, которое помогает сдерживать рост потребительских цен ниже официального прогноза.

Нацбанк не паникует из-за прогнозов значительного падения ВВП и не прибегает к количественному смягчению, как много других развивающихся стран.

«Инфляция остается невысокой. Ситуация с экономической и финансовой стабильностью выглядит неплохо», — подытожил Сологуб.

Напомним, что в Кабмине ухудшили прогноз по ВВП. Экономика Украины может упасть до 8% по сравнению с прошлым годом, говорится в программе, разработанной правительством.

Также сообщалось, что «разогреть» экономику хотят с помощью оборонки. Правительство намерено увеличить финансирование и заказы в промышленной сфере, а также оборонной сфере.

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