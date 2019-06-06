гривна вырвалась из лап доллара

Национальный банк Украины опубликовал официальный курс иностранных валют на 6 июня 2019 года. Курс доллара по сравнению с показателями в среду, 6 июня, понизился в цене и теперь составляет 26,93 гривен. Об этом сообщает пресс-служба официального регулятора.

Курс валют Нацбанка на 6 июня

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

— 100 долларов США – 2693.0098 гривен;

— 100 евро – 3031.5211 гривен;

— 10 российских рублей – 4.1352 гривны.

Как видно по этим показателям, евро упал в цене на 28 копеек, а стоимость российского рубля со среды уменьшилась на 4 копейки. Кроме того, доллар также стал дешевле на 27 копеек.

Напомним, советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко объяснил связь между досрочными парламентскими выборами в Украине и кредитом МВФ.

Как сообщал портал Знай.ua, высока вероятность, что к концу 2019 года валюта США все же может подорожать до 30 грн за доллар, евро в этом случае будет стоить 33 грн.

Также портал Знай.ua писал, что Украина может удержать макрофинансовую стабильность без очередного транша Международного валютного фонда.

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