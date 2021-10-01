Гривна вошла в рейтинг самых прибыльных валют

По данным агентства, украинская гривна укрепилась за январь-сентябрь 2021 года по отношению к доллару на 7%.

Сейшельская рупия на этой неделе укрепилась на 2,9% по отношению к доллару, в результате чего ее прирост в 2021 году составил 60% — лучший результат среди 146 валют, по данным Bloomberg во всем мире. Это одна из пяти африканских валют, вошедших в десятку лучших в этом году.

На втором месте в рейтинге замбийская квача, на третьем — мозамбикский метикал, на четвертом — армянский драм, на пятом — ангольская квача.

Также в десятку самых укрепившихся валют вошли грузинский лари, белорусский рубль, угандийский шиллинг и доминиканский песо.

Напомним, по официальным курсам НБУ, доллар за сентябрь 2021 года снизился с 26,86 до 26,57 грн (-1,1%). Курс евро за это же время снизился с 31,69 до 30,98 грн (-2,3%). При этом с начала года доллар снизился к гривне на 6,0%, а евро подешевел к национальной валюте на 10,8%





Источник