Гривна укрепилась на межбанке | Факты

На межбанковском валютном рынке 20 мая значительно усиливается украинская гривна.

Украинская гривна значительно усилилась на межбанковском валютном рынке. 20 мая котировки составили 26 грн 18-21 коп.

– Торги по доллару в 12.00 на пике активности. Предложение существенно превышает спрос, который прижимает котировку. Часть клиентов ожидает выхода НБУ с покупкой избытка доллара в резервы, – говорится в оперативном сообщении.

Национальный банк Украины по состоянию на 12.00 20 мая установил справочное значение курса на уровне 26 грн 23 коп. за доллар, это на 14 коп. меньше официального курса на 20 мая.

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Аналитики связывают усиление гривны с завершением периода бюджетных платежей. Те из клиентов, кто не успел это сделать раньше, не особо считаются с курс межбанка и для номинированных в гривне расчетов продают валюту.

Курсы валют на 16.05.2019 от НБУ:

$100 – 2636.8202 грн;

– 2636.8202 грн; €100 – 2945.8555 грн;

– 2945.8555 грн; 100 польских злотых – 684.5891 грн;

– 684.5891 грн; 10 российских рублей – 4.0797 грн;

– 4.0797 грн; 100 швейцарских франков – 2610.8797 грн;

– 2610.8797 грн; 100 юаней – 381.3652 грн.

Штрафы за несвоевременный расчет с государством настолько серьезные, что рисковать никто из компаний не хочет.

Напомним, выборы и суды по ПриватБанку не повлияли на курс валют, но в июле-августе 2019 стоит ожидать подорожания валюты.





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