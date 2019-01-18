Гривна стабильна: Нацбанк держит доллар в узде — politeka.net

Курс валют в Украине на 18 января 2019 года: доллар изменился всего на 3 копейки по отношению к гривне. На межбанке произошло незначительное укрепление национальной валюты.

На пятницу 18 января Национальный банк Украины установил официальные курсы основных иностранных валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2803.3609 гривны

100 евро – 3194.7101 гривны

10 российских рублей – 4.2191 гривны.

Согласно данным на сайте регулятора, курс доллара в Украине на 18 января вырос на 3 копейки до уровня 28,03 грн. Курс евро НБУ на 18 января поднялся на 5 копеек, до 31,95 грн. Российский рубль также подорожал по отношению к гривне.

Напомним, в предыдущий банковский день, 17 января, действовал такой курс валют в Украине:

100 долларов США – 2800.8502 гривны

100 евро – 3189.8883 гривны

10 российских рублей – 4.1953 гривны.

Курс валют в Украине на 18 января

На украинском межбанковском валютном рынке в четверг 17 января валюты дешевели. Доллар в покупке понизился на 4 копейки в покупке и на 6 копеек в продаже. Евро упал к концу дня на межбанке при покупке на 4 копейки, при продаже — на 5 копеек.

Спрос и предложение по валюте находились в равновесии, а регулятор не выходил на аукцион, чтобы скупать излишки. В четверг Нацбанк Украины установил справочный курс доллара на уровне 28,0365 грн, на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем (в среду 16 января он составил 28,00 грн).

К моменту завершения торгов на межбанке доллар опустился до уровня 28,00/28,02 грн. Курс евро к концу сессии понизился до 31,89/31,91 грн. Рубль подешевел до 0,4202/0,4208.

Как сообщалось, Украина заняла позорное место в рейтинге Forbes. Журнал Forbes опубликовал список стран по критерию их удобства для ведения бизнеса. В топ-пятерку вошли Великобритания, Швеция, Гонконг, Нидерланды и Новая Зеландия. Россия заняла 55 строчку. На последнем, 161 месте, оказалась Центральноафриканская Республика. При составлении рейтинга учитывались показатели уровня коррупции, личной и финансовой свободы, уровня налогов, развития инноваций и технологий, гарантирования прав собственности, уровня бюрократии и уровня защиты инвесторов.

Украина в этом рейтинге заняла 77-е место. Показатели роста ВВП составили 2,5%, а ВВП на душу населения – $2 600 при численности населения 44 млн. Инфляцию в Украине оценили в 14,4%, а отрицательное сальдо торгового баланса в 1,9%. На одну позицию Украину обгоняет Аргентина, но при это ВВП на душу населения в этой стране больше украинского показателя почти в 6 раз.

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