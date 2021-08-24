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Гривна продолжит свой стабильный поход до конца лета. Эксперты дали прогноз курса валют до сентября

Курс валют 24 Авг 2021
Гривна продолжит свой стабильный поход до конца лета. Эксперты дали прогноз курса валют до сентября
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24 августа 2021, вторник, 05:00
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2021-08-24T05:00:00+03:00
Финансы
2021-08-24T14:00:05+03:00

Українські Новини

Українські Новини

Гривна продолжит свой стабильный поход до конца лета. Эксперты дали прогноз курса валют до сентября

Кира Молчанова

Гривны и доллары

Гривны и доллары

Пока НБУ значительно не попускает курс гривны вот уже на протяжении нескольких недель. Усиление доллара и евро по отношению к гривне ждать не приходится как минимум до начала сентября.

Об этом The page рассказал управляющий партнер компании «Атлант Финанс» Юрий Нетесаный.

Он считает, что гривна по отношению к доллару до сентября будет укрепляться, примерный диапазон — 26,5-27 грн за доллар. Укрепляться национальная валюта будет и по отношению к евро. Эксперт ожидает, что она будет в диапазоне 31-32 грн еще на протяжении двух недель.

Однако осенью все валюты по отношению к гривне укрепятся. Произойдет это по нескольким причинам. Сейчас экспорт превышает импорт и валюты на межбанке продается больше, чем покупается. Помимо этого, Национальный банк покупает достаточно много валюты в последние недели. С осени же, по его словам, динамика изменится, что в первую очередь связано с закупкой энергетических ресурсов (газа и прочего), закачка их в хранилища, в связи с чем спрос вырастет, а экспорт — уменьшится.

Также Нетесаный отмечает аграриев, которые продадут урожай, который был собран и который сегодня негде хранить

В сентябре Украина должна будет выплатить около $3 млрд своих обязательств по внешним и внутренним кредитам в валюте, а от Международного валютного фонда получит только $2,7 млрд. Дефицит, по его словам, также будет покрываться за счет спроса на валюту.

Как сообщали Українські Новини, вторую неделю подряд доллар в обменниках продолжает свое плавное падение.

Курс доллара на уходящей неделе колебался, то вверх, то вниз. Українськi Новини напомнили, как это происходило.

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$2,7 млрд для Украины. Решение МВФ вступило в силу →



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