Гривна продолжит свой стабильный поход до конца лета. Эксперты дали прогноз курса валют до сентября

24 августа 2021, вторник, 05:00

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2021-08-24T05:00:00+03:00

Финансы

2021-08-24T14:00:05+03:00

Українські Новини

Українські Новини

Гривна продолжит свой стабильный поход до конца лета. Эксперты дали прогноз курса валют до сентября

Кира Молчанова

Гривны и доллары

Пока НБУ значительно не попускает курс гривны вот уже на протяжении нескольких недель. Усиление доллара и евро по отношению к гривне ждать не приходится как минимум до начала сентября.

Об этом The page рассказал управляющий партнер компании «Атлант Финанс» Юрий Нетесаный.

Он считает, что гривна по отношению к доллару до сентября будет укрепляться, примерный диапазон — 26,5-27 грн за доллар. Укрепляться национальная валюта будет и по отношению к евро. Эксперт ожидает, что она будет в диапазоне 31-32 грн еще на протяжении двух недель.

Однако осенью все валюты по отношению к гривне укрепятся. Произойдет это по нескольким причинам. Сейчас экспорт превышает импорт и валюты на межбанке продается больше, чем покупается. Помимо этого, Национальный банк покупает достаточно много валюты в последние недели. С осени же, по его словам, динамика изменится, что в первую очередь связано с закупкой энергетических ресурсов (газа и прочего), закачка их в хранилища, в связи с чем спрос вырастет, а экспорт — уменьшится.

Также Нетесаный отмечает аграриев, которые продадут урожай, который был собран и который сегодня негде хранить

В сентябре Украина должна будет выплатить около $3 млрд своих обязательств по внешним и внутренним кредитам в валюте, а от Международного валютного фонда получит только $2,7 млрд. Дефицит, по его словам, также будет покрываться за счет спроса на валюту.

Как сообщали Українські Новини, вторую неделю подряд доллар в обменниках продолжает свое плавное падение.

Курс доллара на уходящей неделе колебался, то вверх, то вниз. Українськi Новини напомнили, как это происходило.

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