Гривна приготовила сюрприз: курс валют в обменниках

Инна Золажкова

Национальный банк установил курс гривны касательно иностранных валют на вторник, 10 апреля, передаёт bzns.media.

По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 4 коп. и составил 26,02 грн.

Курс евро подешевел на 11 коп. — до 31,84 грн.

Отметим, эксперты называют несколько причин укрепления гривны.

Во-первых, возник избыток предложения по валюте из-за Пасхальных выходных в США и Украине.

Во-вторых, продавцы валюты были особенно активны, особенно аграрии перед началом посевного сезона, так как многие хотели закрыть свои сделки перед тремя выходными в Украине.

Третья причина – это низкий спрос на валюту на наличном рынке. Население сдавало валютные сбережения перед праздниками. А если добавить сюда падение котировок на украинских межбанковских торгах в пятницу, то это и сформировало настрой на то, что курс доллара продолжит падать.

Не позволил опуститься ниже уровня 26 гривен американской валюте Нацбанк, который выкупал излишки валюты на рынке. Так что, по прогнозам, гривна занимает пока довольно сильные позиции и, как минимум, неделю на них продержится.

Добавим, по состоянию на 10 апреля курс биткоина опять опустился ниже уровня 7 тысяч долларов.

По состоянию на 23:00 в понедельник, 9 апреля, курс биткоина BTC/USD находился на отметке 6 690 долларов США.

Биткоин вернулся в состояние падения после неудачной попытки привлечь покупателей. Цена криптовалюты опустилась ниже психологической отметки в 7 тысяч долларов. Просели и другие криптовалюты из первого десятка.

На основных торговых площадках биткоин торговался на таком уровне:

Bitstamp – $ 6 750 (-3.93%)

Bitfinex – $ 6 755 (-3.7%)

Coinbase – $ 6 752 (-3.87%).

Сейчас капитализация рынка биткоина составляет 114 892 миллиардов долларов.

Аналитики считают, что падение цены биткоина связано прежде всего с активизацией регуляторов в различных странах, а также с запретами предоставления услуг по трейдингу без получения соответствующих разрешений и лицензий.

В понедельник, 9 апреля, просел весь криптовалютный рынок. Общая капитализация крипторынка снизилась на 6 млрд долларов, до 258 млрд долларов.

Как считают эксперты, падение курса криптовалют связано в том числе с намерением компании Джорджа Сороса заняться криптовалютным трейдингом.





Источник