Гривна подешевела на 12 копеек к закрытию межбанка — Минфин

К закрытию межбанка американский доллар в покупке подорожал на 13 копеек, в продаже — на 12 копеек. Евро подскочил на 25 копеек в покупке и на 24 копейки в продаже.
Валюта
Открытие 16 июля
Закрытие 16 июля
Изменения
доллар
27,19/27,22
27,32/27,34
13/12
евро
30,98/31,02
31,23/31,26
25/24
рубль
0,3815/0,3822
0,3836/0,3841
0,0021/0,0019
Открылись торги по доллару в диапазоне 27,1900-27,2200 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 30,9884-31,0226 грн/евро, торги по рублю – 0,3815-0,3822 грн/рубль.