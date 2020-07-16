Гривна подешевела на 12 копеек к закрытию межбанка — Минфин

К закрытию межбанка американский доллар в покупке подорожал на 13 копеек, в продаже — на 12 копеек. Евро подскочил на 25 копеек в покупке и на 24 копейки в продаже.

Валюта

Открытие 16 июля

Закрытие 16 июля

Изменения

доллар

27,19/27,22

27,32/27,34

13/12

евро

30,98/31,02

31,23/31,26

25/24

рубль

0,3815/0,3822

0,3836/0,3841

0,0021/0,0019

Открылись торги по доллару в диапазоне 27,1900-27,2200 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 30,9884-31,0226 грн/евро, торги по рублю – 0,3815-0,3822 грн/рубль.

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