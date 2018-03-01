Гривна невероятно укрепилась, доллар и евро летят вниз

Американская и европейская валюты за один день просели в цене
КИЕВ. Сегодня, 09:14. Вєсті-UA || Новости Украины | Новини України
Курс валют в первый день весны, 1 марта, приятно удивит украинцев.
Так, Нацбанк установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро на следующем уровне, передает politeka.net.
Американская и европейская валюты за один банковский день существенно просели в цене.
Доллар США подешевел на 14 копеек по сравнению с предыдущим днем. На сегодняшний день стоимость доллара составляет 26 гривен 80 копеек.
Евровалюта просела в цене еще более существенно – она потеряла сразу 40 копеек и упала в цене до 32, 74 грн.
В то же время, розничные цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в Киеве на 1 марта, по сравнению с предыдущим торговым днем практически не изменились.
Самая низкая цена на бензин марки А-95 составляет 27,99 гривен за литр, литр А-92 обойдется в 28,99 грн за литр. Дизельное топливо продается по 27,7 грн за литр, а бензин по 13,12 грн за литр.