Гривна на межбанке перешла к росту

По сравнению с результатами торгов 17 августа гривна укрепилась на 9 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 11:40 20 августа 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 9 копеек — до 27,69 грн/долл, курс в покупке понизился до 27,66 грн/долл. Курс евро в продаже тоже снизился на 9 копеек — до 31,60 грн/евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,6500 — 27,8200 грн/доллар, евро 31,5763 — 31,7648 грн/евро, российский рубль 0,4106 — 0,4134 грн/рубль.

По состоянию на 11:40 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 27,6600 27,6900

EUR/UAH 31,5683 31,5998

RUB/UAH 0,4126 0,4133

Отметим, 17 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7500 — 27,7800 грн/доллар, евро 31,6683 — 31,6997 грн/евро, российский рубль 0,4118 — 0,4126 грн/рубль.

Кроме того, 20 августа наличный курс доллара опустился ниже 28 гривен за доллар. В частности, в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем опустился на 11 копеек — до 27,95 гривен за доллар, курс евро в продаже снизился на 4 копейки — до 32,00 гривен за евро.

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