Гриценко хочет судиться с БПП (ДОКУМЕНТ). Новости политики — Деловая столица

Лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко подал иск в суд против Блока Петра Порошенко: требует опровергнуть информацию о продаже им военного имущества на более чем 1,3 млрд грн

Об этом Гриценко написал на своей странице в Facebook, информирует «ДС».

«За распространение заведомо ложной информации через их временную следственную комиссию они теперь будут отвечать в суде — и партия БПП, и ее лживые депутаты, персонально», — написал он.

Кроме того, Гриценко подчеркнул, что судебный иск 20 ноября уже зарегистрирован в Днепровском районном суде Киева.

Отметим, гнев Гриценко вызвало заседание ВСК парламента для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных Силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 год.

После этого заседания депутат от БПП Александр Бригинец на своей странице в Facebook написал пост о том, что Гриценко в период с 2005 по 2007 год «продал военного имущества на 1,3 миллиарда гривен». В то время он занимал пост министра обороны.

Ответчиками в исковом заявлении Гриценко указаны Бригинец и партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность».

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