Греция требует репараций от России

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас собирается до конца текущего года посетить с государственным визитом Россию. В ходе планируемой встречи с президентом Владимиром Путиным он рассчитывает на «восстановление российско-греческих отношений». Этому заявлению лидера левой партии СИРИЗА можно было бы только порадоваться, если бы не одно обстоятельство.

В тот момент, когда он делал свое заявление, другие греческие политики озвучили намерение инициировать законопроект о финансовых претензиях к Российской Федерации. Речь идет о компенсации «ущерба», якобы, «нанесенного СССР» во время Гражданской войны в Греции.

Здесь необходимо одно пояснение. События, к которым относится эта инициатива, происходили в 1944—1949 годах. Тогда противостояние между левыми и правыми Греции вылилось в кровопролитный конфликт, в ходе которого погибло 158 000 греков. К этому надо добавить 1 миллион беженцев. Поскольку коммунисты время от времени поддерживали контакты с Москвой, теперь правопреемнице СССР и хотят предъявить претензии. Учитывая то, что левые тогда потерпели поражение, в наглой форме еще и заявляют: «заплатите репарации».

Инициатива эта исходит от партии «Золотая заря» или «Золотой рассвет» («Хриси Авги»), которая в 2015 году была отнесена Министерством иностранных дел Российской Федерации к числу «организаций, исповедующих идеи неонацизма, расовой и национальной исключительности».

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В программной «Декларации идеологических принципов» ультраправая политсила открыто задекларировала преданность национал-социализму и Гитлеру, как «продолжателям традиций Древней Греции». Там же впервые и были высказаны прямые исторические претензии к странам антигитлеровской коалиции, победившим во Второй мировой войне. С тех пор политики «Хриси Авги» практически беспрерывно твердили о «виновности СССР». Теперь же решили юридически оформить эти обвинения и претензии.

На это можно было бы не обращать внимания, если бы «Золотая заря» не была третьей по влиятельности партией в греческом парламенте, обладающей «золотой акцией» при голосовании. А учитывая то, что ее рейтинг постоянно растет, на предстоящих через год парламентских выборах она может еще больше укрепить свои позиции.

Собственно говоря, ради выборов все и делается. Дело в том, что согласно соцопросам Гэллапа, 43% греков до сих пор одобряют расправу над коммунистами во время Гражданской войны 1940-х годов. На голоса этой части избирателей «Хриси Авги» и рассчитывает. Неслучайно, претензии к Москве предлагается законодательно оформить к 29 августа 2019 года. В этот день ультра радикалы традиционно празднуют победу правых в Гражданской войне, а в следующем году эта дата будет иметь еще и особенное значение. В 2019-м исполнится 70 лет с момента расправы над коммунистами, и эта годовщина придется на самый пик избирательной кампании — ровно за четыре недели до голосования.

Поэтому и стараются. Тем более что лидер СИРИЗА, по их замыслу, должен стать главным оппонентом.

Впрочем, помимо этого есть еще одно обстоятельство, стимулирующее ультраправых к предъявлению претензий именно России. Дело в том, что взлет ранее маргинальной партии пришелся на том момент, когда западные (англо-американские и немецкие) кредиторы после кризиса 2008 года установили прямой контроль над Национальным Банком Греции и всей финансовой системой страны. С этого момента ультраправая партия стала получать серьезные финансовые вливания. Объяснить этот факт можно было только одним: деятельность «Золотой зари» привлекла внимание англо-саксонских кланов.

Неслучайно за «Хриси Авги» стали единодушно голосовать сотрудники полиции и госслужащие. Их зарплаты оказались в зависимости от того, выделят ли западные кредиторы Греции очередные транши или нет. Поэтому несложно было догадаться, кто отдает им команду голосовать за «Золотую зарю», а не другую партию.

«Симпатиями» к «Хриси Авги» «прониклись» и некоторые иерархи Греческой Православной Церкви. Причем те, которые относились к юрисдикции Константинопольского патриарха. Известно, что материальное обеспечение его патриархии во многом зависело от приходов в США (часть Греции относится к юрисдикции Константинопольского патриархата, а часть — к местной Элладской церкви).

При таких обстоятельствах, несложно догадаться, что, выдвигая претензии России, политики из «Золотой зари» еще и стараются в интересах своих финансовых доноров. Тем более что прекрасно знают: левая СИРИЗА столь же зависима от Вашингтона и Лондона, как и они сами, а значит, серьезно сопротивляться не будет.

Правда, стараясь услужить своим патронам, рискуют оказать им медвежью услугу. Ведь достаточно хоть немного ознакомиться с историей греческой Гражданской войны, чтобы понять: истинными ее виновниками были англо-американцы.

Это правительство Черчилля, а не Сталин настолько боялось распространения коммунизма, что, забыв о войне с Гитлером, направило в самый разгар Второй мировой войны войска в уже освобожденную от нацистов Грецию. Причем в освобожденную как раз коммунистическими, а не монархическими или другими формированиями.

Это англичане начали массовые расправы над сторонниками греческой компартии, а не наоборот. Причем начали, несмотря на то, что коммунисты играли решающую роль в антигитлеровской коалиции. Несмотря на то, что этим отвлекали силы от борьбы с Гитлером и тем самым содействовали ему.

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Наконец, это Великобритания и США, а не СССР направили в Грецию сотни своих «военных советников». Эти «советники» создали, вооружили и направили против коммунистов монархическую армию. При этом еще и руководили ее военными операциями.

Англосаксы настолько не стеснялись своей поддержки ненацистов, что даже свою марионеточную партию, которая теперь хочет предъявить претензии России, назвали в честь одной из своих военных операций. Название «Золотая заря» совпадает с разработанным в 1948 году англо-американцами планом по массовой расправе с мирными греками, заподозренными в симпатиях к левым. Эта операция так и называлась — «Заря» («Харагви»).

Но прежде чем предъявлять претензии, хотя бы подумали. Если начнете ворошить прошлое, то весь мир узнает, как США и Великобритания во время Второй мировой войны фактически помогали в Греции Гитлеру. Сколько вреда причинили этой стране. И, наконец, кто является автором современной версии нацизма.

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