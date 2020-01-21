Грета Тунберг и Дональд Трамп: 1 день Давос 2020

21 января начался ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария), где собралось около трех тысяч политических и бизнес-лидеров, ученых, активистов, знаменитостей и журналистов, которые в течение четырех дней будут обсуждать важные для мира вопросы. Рассказываем, чем запомнился первый день мероприятия.

За заголовки мировых СМИ сегодня боролись, в частности, шведская эко-активистка Грета Тунберг и президент США Дональд Трамп. Последние завуалировано обменялись обращениями, тогда как изменение климата занимает центральное место на экономическом форуме. Кроме того, именно сегодня в Сенате начинается процесс импичмента Трампа.

Важно: Форум в Давосе назвал изменение климата наибольшим риском для мировой экономики

Во время выступления Трамп вызвал аплодисменты аудитории, пообещав привлечь США к инициативе по посадке триллиона деревьев. В то же время он долго говорил об экономическом значении нефти и газа.

Президент Штатов использовал площадку и чтобы похвастаться собственными достижениями, заявив, что США находятся «в разгаре экономического бума, подобного которому мир никогда не видел». Здесь он отметил и то, что торговые переговоры с Китаем начнутся совсем скоро. И вообще, по словам американского лидера, отношения между США и Китаем никогда не были такими хорошими, как сейчас.



В соцсетях шутят: Грета сегодня «обошла» Трампа

Кроме того, Трамп рассказал, что США достигли прогресса в уменьшении уровня безработицы среди представителей меньшинств и женщин.

Напоследок американский лидер тонко задел климатических протестующих, назвав их «пророками апокалипсиса» и «наследниками неразумных гадалок».

Мы должны отбросить вечных пророков, предсказывающих смерть, и их пророчества относительно апокалипсиса. Это – не время для пессимизма. Это – время для оптимизма,

– отметил президент США.

После речи Трампа один из журналистов спросил, есть ли у него сообщение для Греты Тунберг. Тот в ответ повторил свое обещание присоединиться к глобальной инициативе посадки деревьев.

Полная речь Трампа в Давосе: видео

Грета Тунберг, выступая на панели с другими активистами-тинейджерами, рассказала о 18 месяцах ее климатической забастовки в Швеции. Девушка призвала мировых лидеров прислушаться к ученым и отметила – мир горит. Для предотвращения изменений климата нужно сделать еще много.

Не трактуя это как настоящий кризис, мы не сможем его решить … Мое поколение не сдастся без боя. Наш дом все еще горит, ваша бездеятельность разжигает пламя. Мы призываем вас действовать так, будто вы любите своих детей превыше всего.

Кроме того, эко-активистка обратилась к лидерам с призывом немедленно прекратить инвестиции и выделение субсидий для добычи ископаемого топлива.

Вы можете подумать, что мы – наивные, но если вы этого не сделаете, вы должны объяснить своим детям, почему вы отказались от выполнения Парижского соглашения и сознательно создали климатический кризис,

– говорит она.

Тунберг также прокомментировала инициативу Трампа относительно деревьев. По ее словам, это – хорошая идея, но этого недостаточно.

Речь Греты Тунберг в Давосе: видео

Еще одну важную речь в первый день провозгласил вице-премьер-министр Китая Хань Чжэн. Он в Давосе защищал глобализацию.

По его словам, мировая экономика испытывает глубокие изменения. Глобализация сталкивается с растущими атаками, распространяется протекционизм, а риски и неопределенность мировой экономики заметно возрастают.

Он отметил: в столь глубоко интегрированном мире ни одна страна не может справиться полностью самостоятельно. Поэтому вместо того, чтобы обвинять глобализацию в экономических проблемах, «мы должны вместе развивать «всеобъемлющую и открытую мировую экономику».

Мы должны сделать пирог глобальной экономики больше, а также – создать механизмы, чтобы лучше распределить выгоды от глобализации. Таким образом люди во всех странах могут разделять пользу от нее,

– отметил он.

Речь Хань Чжэна в Давосе: видео

Что такое Всемирный экономический форум в Давосе?

Международная неправительственная организация, которая ежегодно организует встречу в Давосе (Швейцария). Событие собирает высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром. Впервые пять крупнейших мировых рисков определены как экологические.

В этом году форум пройдет с 21 по 24 января. Ожидается, что его посетят 3000 лидеров из 117 стран. Среди приглашенных гостей, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский.





Источник