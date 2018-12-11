Греф допустил изменение названия Сбербанка — РБК

Оттуда может исчезнуть вторая часть — «банк», рассказал Герман Греф. По его словам, нынешнее название неточно отражает суть организации

Герман Греф

(Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Сбербанк рассматривает возможность изменения названия: оттуда может пропасть слово «банк». Об этом рассказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф по итогам наблюдательного совета, передает корреспондент РБК.

«Мы это действительно обсуждаем, пока рано об этом заявлять, [но] мы сейчас эту тему проговариваем», — рассказал Греф.

По его словам, сейчас Сбербанк «значительно больше, чем банк». «Мы уже достаточно большая экосистема. В этом смысле она будет расти и охватывать на 360 градусов наших клиентов — как физических, так и юридических лиц», — отметил он.

«Нужно понимать, что в финансовой части Сбербанка название «банк» должно присутствовать по закону», — сказал Греф. Однако, по его словам, «это уже не совсем точная история».

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Сбербанк активно участвует в различных инвестиционных проектах. Например, в августе компания объявила о плане вложить 30 млрд руб. в совместное с «Яндексом» предприятие, созданное на базе «Яндекс.Маркет». Целью СП, по словам Грефа, станет создание «российского Amazon».

Проекты, которые Сбербанк развивает вместе с «Яндексом», — маркетплейс для поставщиков с внутреннего рынка под брендом «Беру!» (бета-версия была запущена в мае), сам «Яндекс.Маркет», а также онлайн-площадка для покупок из иностранных магазинов Bringly (запущена в ноябре).

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Электронная коммерция не единственное направление, интересующее Сбербанк. ​Так, например, в начале октября РБК сообщал, что Сбербанк совместно с благотворительным фондом «Память поколений» разрабатывает проект концепции российского частного оператора услуг для пожилых людей, в декабре первый замминистра Минприроды Денис Храмов рассказал РБК, что Сбербанк выступит кредитором и консультантом федерального проекта «Чистый воздух», который курирует министерство.

В октябре «Ведомости» и The Bell сообщили о намерениях Сбербанка войти в капитал «Яндекса», из-за чего акции последнего резко подешевели. Однако Греф и сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож слухи о сделке опровергли.

В конце октября Сбербанк объявил о слиянии своего инвестиционного бизнеса Sberbank CIB с корпоративным блоком организации, объяснив это в том числе отсутствием спроса на услуги инвестиционного подразделения.

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