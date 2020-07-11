Греческие политики отреагировали на ситуацию с собором Святой Софии

https://ria.ru/20200711/1574203153.html

Греческие политики отреагировали на ситуацию с собором Святой Софии

Решение сделать мечеть из собора Святой Софии в Стамбуле вызвало резкую реакцию греческих политиков, независимо от их политических убеждений и религиозных… РИА Новости, 11.07.2020

2020-07-11T10:19

2020-07-11T10:19

ситуация вокруг собора святой софии

прокопис павлопулос

алексис ципрас

антонис самарас

греция

турция

в мире

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РИА Новости

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7 495 645-6601

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574183557_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_38ba8c11fd4bfdc43db045762fa8a1e5.jpg

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РИА Новости

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РИА Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

ситуация вокруг собора святой софии, прокопис павлопулос, алексис ципрас, антонис самарас, греция, турция, в мире

АФИНЫ, 11 июл — РИА Новости. Решение сделать мечеть из собора Святой Софии в Стамбуле вызвало резкую реакцию греческих политиков, независимо от их политических убеждений и религиозных взглядов.Госсовет Турции — высший административный суд страны — 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.Бывший премьер-министр Греции, лидер крупнейшей оппозиционной партии коалиция радикальных левых СИРИЗА Алексис Ципрас, заявляющий, что он атеист, считает, что международное сообщество должно решительно отреагировать на эти действия и правительство Греции обязано поднять этот вопрос на международном уровне.»Решение президента Турции превратить собор Святой Софии — уникальный объект всемирного наследия, имеющий большое историческое и духовное значение для христианства, — в мечеть является серьезной проблемой, которая подрывает межконфессиональный диалог и явно нарушает общечеловеческие ценности, которые необходимы сегодня как всегда», — написал Ципрас на своей странице в Facebook.

Вчера, 09:07

Президент Кипра раскритиковал превращение собора Святой Софии в мечетьДавний политический соперник Ципраса, экс-премьер Антонис Самарас из правоцентристской партии «Новая демократия» обвинил Европу и Запад в бездействии.»В течение 20 веков существования христианства Святая София на протяжении более 1000 лет была самой символической и величественной христианской церковью. Сегодня ее снова превращают в мечеть! И мировая реакция безразличная! Европа спит. Запад совершает самоубийство. Те, кто не защищает свою идентичность и культуру, гибнут», — написал Самарас в Facebook.

Лидер левоцентристского Движения перемен КИНАЛ (бывшая партия ПАСОК) Фофи Геннимата призвала ввести международные санкции за Святую Софию, поскольку, по ее словам, только это понимает Турция.

«Решение Эрдогана превратить собор Святой Софии в мечеть — это вызов и оскорбление для всего цивилизованного мира и христианства. Для нас, греков, это как нож. Он презирает решения ЮНЕСКО, которая объявила собор памятником мирового культурного наследия», — цитирует ее слова издание «Нафтемпорики».

Президент КИНАЛ считает, что Эрдоган превращается в угрозу миру и стабильности в регионе.

10 июля, 23:53Религия и мировоззрениеАрабист: Эрдоган не повысит свою популярность через действия с Айя Софией

«Международные организации, Соединенные Штаты, Европейский Союз, Совет Европы должны теперь реагировать не словами, а мерами и санкциями. Это единственное, что Турция понимает. Когда греческое правительство наконец отреагирует эффективно?» — заявила Геннимата.

Лидер правой партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос призвал к «немедленной реакции» на «беспрецедентное историческое оскорбление», которое Турция наносит вековому символу православия.

«Немедленное закрытие границ для всех турецких товаров и их прохождение. Полное эмбарго на турецкие товары и услуги. Превращение так называемого дома Кемаля (дома-музея основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка в Салониках — ред.), который никогда не был домом этого мясника, в музей чести и памяти жертв геноцида понтийских греков», — говорится в заявлении Велопулоса.Бывший президент Греции Прокопис Павлопулос связался с Константинопольским патриархом Варфоломеем по телефону. Как сообщает «Нафтемпорики», он как греческий и европейский гражданин, а также как православный христианин выразил свою полную поддержку Варфоломею «в его великой борьбе за защиту православия, христианства в целом, а также культуры, против кощунственных действий Турция — и лично ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана — в связи с религиозным и культурным осквернением собора Святой Софии».

10 июля, 21:44

Из Святой Софии впервые с 1934 года прозвучал призыв на намаз

Сам Варфоломей, позиционирующий себя как лидер мирового православия, резиденция которого находится в Стамбуле, пока никак не отреагировал на действия турецких властей. Блог Фанара, освещающий деятельность Варфоломея, пока даже не сообщил об изменении статуса Святой Софии и ее превращении в мечеть.

Айя-София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Решение сделать из Айя Софии мечеть вызвало резкую реакцию во многих странах мира.

Злой рок Святой Софии: символ Византии, превращенный в мечеть© AP Photo / STR

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

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Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Храм, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

2 из 14

Храм, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

3 из 14

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанк

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

4 из 14

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

© AP Photo / Emrah Gurel

Храм был резиденций патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

5 из 14

Храм был резиденций патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

6 из 14

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

© AFP 2020 / Ozan Kose

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

7 из 14

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

© AFP 2020 / Ozan Kose

В XV-XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

8 из 14

В XV-XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

© AP Photo / STR

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

9 из 14

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

10 из 14

Собор Святой Софии в Стамбуле.

© AFP 2020 / Ozan Kose

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

11 из 14

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

12 из 14

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

© AFP 2020 / Ozan Kose

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

13 из 14

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© AP Photo / Emrah Gurel

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

14 из 14

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.

1 из 14

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) более тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

2 из 14

Храм, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.

3 из 14

Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.

4 из 14

Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.

5 из 14

Храм был резиденций патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.

6 из 14

В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.

7 из 14

Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.

8 из 14

В XV-XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.

9 из 14

Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.

10 из 14

Собор Святой Софии в Стамбуле.

11 из 14

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.

12 из 14

В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.

13 из 14

В 1985 году музей был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

14 из 14

Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.





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