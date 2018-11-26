Гражданские жертвы военного положения на Украине — Украина.ру

«Я как президент, как верховный главнокомандующий поддерживаю предложение о введении военного положения и вынесении этого вопроса на рассмотрение Верховной Рады Украины», — заявил Петр Порошенко.Военное положение на Украине: Что означает и каковы условия

Он также подчеркнул, что Киев намерен просить помощи у руководства НАТО и ЕС и 26 ноября начать консультации с руководством западных стран.

Введение военного положения поддержал и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, предложив ввести его на 60 дней. Однако затем военное положение можно будет продлевать. Верховная Рада должна рассмотреть вопрос о введении военного положения на специальном заседании в понедельник в 17:00, после чего жизнь украинцев может существенно измениться.

Как на обычных граждан повлияет военное положение

Заявляя о военном положении, Порошенко заверил, что оно «не будет ограничивать гражданских свобод». Так ли это?Политолог Спиридонов рассказал о правовых последствиях введения военного положения

В первую очередь стоит отметить, что украинцы временно могут лишиться возможности избирать себе президента. И к такому шагу Порошенко подталкивают именно его низкие рейтинги.

Об «открытой российской агрессии» Порошенко говорит после того, как в течение 4,5 года чуть ли не ежедневно твердил о «российской агрессии». Ведь что примечательно в данном случае, так это то, что военное положение не вводилось в 2014 году, то есть во время референдумов в Крыму и Донбассе, не вводилось оно и в период активных военных действий в Дебальцево, а вводится сейчас — за 125 дней до выборов нового президента.

Об этом же, собственно, ранее говорила и основной конкурент президента на выборах — Юлия Тимошенко, заявив, что у Порошенко готов план по срыву выборов через эскалацию военных действий.

О планах по срыву президентских выборов говорит и известный украинский юрист Андрей Портнов.

«Озвученное властью предложение о введении военного положения — дешевая попытка сорвать президентские выборы. Специально спровоцированные и абсолютно прогнозируемые последствия от столкновения с российскими кораблями — комбинация безнадежного кандидата Порошенко для продления своей власти и агония его преступной команды», — пишет Портнов.

Журналистов возьмут под полный контроль

Многие украинские комментаторы рассчитывают на то, что Верховная Рада не поддержит введение военного положения, но и тут у депутатов могут быть свои интересы, так как закон о военном положении предполагает, что и депутатские полномочия не могут быть приостановлены, а парламентские выборы тоже запланированы на следующий год.

В случае введения военного положения украинцы лишатся возможности получать информацию из оппозиционных СМИ. Комментируя решение президента и Совбеза, министр информационной политики Юрий Стець заявил, что для журналистов это предполагает необходимость руководствоваться только «официальными источниками информации», то есть украинские СМИ будут обязаны ретранслировать и повторять сугубо точку зрения администрации Порошенко. Иными словами, на свободе слова и печати можно будет официально поставить крест.

«Например, после введения военного положения власть может взять и закрыть некую условную «Страну.ua», у которой и без того были проблемы с законом, или, например, условный телеканал «Интер». А можно ограничиться введением вполне законной цензуры, которая будет отсеивать весь пророссийский контент», — так, потирая руки, комментирует перспективу военного положения украинский журналист Тарас Клочко.Эксперт: Военное положение обернется крахом для всей украинской энергетики

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Давление на СМИ, конечно, происходит постоянно начиная с 2014 года, но его регулярно критикуют западные партнеры. Теперь же можно будет тыкать западным либералам постановление о военном положении, дескать, не время свободно выражать свои мысли, когда «вся европейская цивилизация в опасности».

При военном положении можно будет на законных основаниях запрещать работу СМИ, если правительство посчитает, что эти СМИ как-то угрожают национальной безопасности, а таковой угрозой может считаться любая критика властей. Кроме того, может вводиться ограничение и на передачу информации через компьютерные сети, то есть при желании можно будет законно отключить интернет.

Никаких митингов

Еще одним бонусом для Порошенко станет возможность подавить силой и запретить любые акции протеста. Сейчас по всей Украине регулярно протестуют то жители замерзающих городов, то «евробляхеры», то шахтеры, живущие без зарплаты по полгода. После введения военного положения все эти акции протеста можно будет запретить.

В условиях военного положения могут запрещаться проведение выборов президента и в парламент, референдумы, изменение Конституции, а также забастовки, массовые собрания и акции. Правительство также сможет запрещать деятельность политических партий и общественных объединений.

При военном положении власти смогут законно отбирать имущество граждан. Рейдерскими атаками на Украине уже никого не удивишь, а банды патриотов давно стали удобным инструментом по «отжатию» собственности. В случае же военного положения частные автомобили, жилье и прочая собственность могут срочно понадобиться государству для «отражения российской армии».Корнилов: Порошенко воспользуется военным положением для захвата собственности

С этой же целью любые предприятия могут заставить работать на армию, а их сотрудников — трудиться в любое время. Закон о военном положении предполагает возможность введения и трудовых повинностей для трудоспособных лиц для обеспечения обороны. Таким образом, в принципе любой программист из Киева, стремившийся жить, «как в Евросоюзе», может быть вынужден рыть окопы, долбить лопатой мерзлую землю где-нибудь в херсонских степях или строить на морозе какие-нибудь сооружения, которые затем чудесным образом окажутся генеральскими дачами.

Кроме того, при военном положении на скудные местные бюджеты перекладывается ответственность за содержание военных администраций, а обычным гражданам могут подселить «на постой» военных, сотрудников СБУ или полиции. Само собой, граждан могут облагодетельствовать и комендантским часом, и ограничением свободы передвижения внутри страны.

Экономика — в жертву

Ранее Киев опасался, что военное положение помешает получить кредиты МВФ. Именно этот аргумент Порошенко приводил в 2014 году, мотивируя отказ вводить его. Сейчас же, вероятно, с МВФ есть определенные договоренности на этот счет, так как 26 ноября советник по вопросам госфинансов представительства МВФ в Украине Игорь Шпак заявил, что военное положение не повлияет на программу сотрудничества с МВФ, если только будут проводиться требуемые реформы.

Тем не менее, кризисная ситуация в районе Азовского моря и перспективы введения военного положения уже ударили по украинской экономике. В понедельник началось падение гривны по отношению к доллару и евро, а в Госказначействе признают, что главным фактором падения гривны стала именно перспектива введения военного положения. 26 ноября началось и падение котировок украинских еврооблигаций.

Наблюдается снижение курса акций украинских компаний: акции Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже (LSE) за первые 20 минут торгов в понедельник упали на 2,14%. Упали в цене также акции украинской компании «Кернел». Еще в большей степени по экономике ударит очередное ограничение или запрет на торговлю с РФ, которая до сих пор остается основным торговым партнером Украины. Таким образом, Киев может столкнуться с дефицитом угля, бензина и многих других товаров.

Свою роль сыграет и перекрытие Керченского пролива для украинских судов, что прекратит грузооборот азовских портов Украины, откуда происходит экспорт наиболее важных для экономики товаров.

«Однозначно действия РФ непредсказуемы, и Керчь-Еникальский канал может быть перекрыт для входа-выхода судов в направлении в/из портов Мариуполь и Бердянск. Железнодорожное сообщение, скорее всего, станет приоритетным для грузов военного назначения, и здесь велика вероятность того, что накопление в портах партий для торговых судов прекратится», — заявил украинский политолог Александр Солонтай.

Порошенко выбрал власть

Возможность введения военного положения уже вызвала панику в некоторых городах. Как сообщает РИА-Мелитополь, в понедельник в этом городе жители буквально смели с полок супермаркетов соль и спички в ожидании введения военного положения.

Режим военного положения отменяется указом президента в случае, когда полностью устранена угроза нападения или опасности государственной независимости страны, а также ее территориальной целостности. Иными словами, военное положение может продлеваться бесконечно, по крайней мере, до тех пор, пока оно выгодно Порошенко и его западным кураторам.

Анализируя закон о военном положении, несложно понять, что его основная цель — консервация существующего режима и правления Порошенко. Решение ввести военное положение вполне логично, с точки зрения президента, так как любой его преемник обязательно столкнется с экономическими трудностями и просто вынужден будет сваливать всю вину на предшественника, как это обычно происходит в украинской политике.

Таким образом, перед Порошенко стоит выбор: либо консервация своего правления путем подавления базовых прав граждан, либо тюрьма. Естественно, Порошенко выбирает первое.

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