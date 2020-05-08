График работы банков на майские праздники — Минфин

Национальный банк Украины обнародовал график выходных дней в банковской системе на майские праздники. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора на странице в фейсбук.

Банковская система в 2020 году будет работать согласно общего графика праздничных и выходных дней в Украине.

График работы банков на майские праздники будет отличаться от привычного, так как согласно распоряжению Кабинета министром 9 мая – выходной день.

9 мая приходится на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 11 мая, банки также работать не будут.

В субботу, 9 мая, во всех финансовых учреждениях будет выходной, 10 мая в воскресенье – график работы выходного дня.

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