ГПУ просит Раду снять неприкосновенность с депутата Березкина

Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с народного депутата Станислава Березкина

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, информирует «ДС».

Березкина хотят привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать по подозрению в организации преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (хищение), ч.3 ст.209 (отмывание денег) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

По данным Генеральной прокуратуры, в течение сентября 2013 — января 2014 года Березкин и другие владельцы агрокомпании «Креатив», действуя по предварительному сговору с должностными лицами ЧАО «Креатив», должностными лицами АО «Ощадбанк», ООО «ЗМЖ», сотрудниками ПАО «Креатив Групп» и ООО «Кредитное Брокерское Агентство», завладели денежными средствами, полученными «Креативом» в Ощадбанке по договору кредитной линии на 20 млн. долларов, что на момент совершения преступления составляло 160 млн грн.

Деньги были выделены, несмотря на то, что у «Креатива» было обеспечение только под 7 млн долларов.

16 января 2014 года, сразу после получения денег, их вывели на счета компаний-нерезидентов из Белиза и Швейцарии под видом выполнения контрактов по поставке масла. Позже за эти средства бенефициары нерезидента приобрели корпоративные права ООО «Черноморгидрожелезобетон» и потратили на собственные нужды.

Как сообщала «ДС», руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Станислава Березкина.

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