Говорил с Медведчуком: Москаль рассказал, что происходило, пока его откачивали. Новости политики

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и Закарпатской облгосадминистрации рассказал, что успел пообщаться с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, пока ему оказывали медицинскую помощь

Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола, передает «ДС».

«Это у меня давление резко упало. У меня обычно повышенный давление, а сейчас из-за перепадов температуры давление резко упало. У меня в таких случаях и ноги как ватные, хожу, как пьяный… Сейчас все хорошо, я дома», — рассказал Москаль о своем самочувствии.

По его словам, он успел пообщаться с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, который как раз заходил в телестудию.

«Там уже не так много до конца эфира оставалось. Минут 7-10. За кулисами меня откачивали медики, а в студию как раз заходил Медведчук. Я ему говорю: Виктор Владимирович, вот было бы кино, если бы я умер в эфире вашего канала», — рассказал Москаль.

Как сообщала «ДС», ранее сегодня, 27 мая, Геннадию Москалю стало плохо во время выступления в прямом эфире телеканала NewsOne.

В телестудию вызвали «скорую» и политику была оказана медицинская помощь.

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