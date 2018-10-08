Готовы инвестировать в сырьевые товары? Не стоит торопиться

МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Возможно, текущий момент не является подходящим для инвестиций в сырьевые товары. Как минимум для получения краткосрочной прибыли.

Это связано с тем, что цены на сырьевые товары в последние четыре месяца остаются под давлением, и эксперты не ожидают значительного изменения ситуации в ближайшие месяцы, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит DOw Jones.

Индикатор Bloomberg Commodity Index с начала текущего года по 24 мая вырос на 4%, а с тех пор по состоянию на 5 октября упал на 5%. Участники, вкладывающие средства в инвестфонды, почувствовали это. Так, доходность фондов Lipper, ориентированных на природные ресурсы, в 3-м квартале выросла на 0,4%, а фондов, ориентированных на золото, упала на 16%. За истекший период текущего года доходность золотых фондов Lipper снизилась на 22%, в то время как цены на золото за истекший период этого года снизились на 8%.

Сильный доллар и слабый зарубежный спрос, особенно в Китае, привели к падению цен на сырьевые товары. Цены на многие сырьевые товары выражены в долларах, поэтому сильный доллар делает эти активы более дорогими для держателей других валют.

“Мы полагаем, что до конца текущего года котировки на сырьевом рынке, в частности сельскохозяйственных товаров и металлов, останутся под давлением”, — сказал Роб Хаворт из U.S. Bank Wealth Management.

“Настоящая проблема заключается в том, что доллар останется негативным фактором”, — добавил он.

ДОМИНИРОВАНИЕ ДОЛЛАРА

Хаворт ожидает, что доллар продолжит расти до конца текущего года, так как ФРС, вероятно, повысит процентные ставки еще раз. Таким образом, регулятор в этом году в общей сложности повысит ставки четыре раза. Более высокие процентные ставки оказывают поддержку доллару, так как делают инвестиции в активы с фиксированной доходностью, номинированные в американской валюте, более привлекательными.

Слабый экономический рост за пределами США также будет сдерживать цены на сырьевые товары, полагает Хаворт и другие эксперты. “В прошлом году можно было наблюдать синхронный рост экономик разных стран”, — сказал Хаворт. “Теперь экономики зарубежных стран (за пределами США) показывают нулевой или более медленный рост”, — добавил он. Так, Европейский центральный банк недавно снизил прогноз по росту ВВП еврозоны в этом году до 2%, а в 2019 году — до 1,8%.

Цены на золото, по-видимому, достигли дна

СОХРАНЯТСЯ ЛИ ТЕМПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА США?

Экономисты ожидают, что экономический рост замедлится даже в США. Во 2-м квартале текущего года американский ВВП вырос на 4,2% в годовом исчислении. Более 60 экономистов, опрошенных Wall Street Journal, прогнозируют, что экономический рост в США в 1-м квартале 2019 года замедлится до 2,4%. Это, в свою очередь, означает, что спрос на сырьевые товары ослабнет.

Наиболее популярным сырьевым товаром у частных инвесторов является золото. Цены на золото в период с начала этого года по состоянию на 5 октября упали на 8%, до 1201 доллара за унцию. «Исторически золото считается активом, защищающим от инфляции», — говорит Карим Ахмед из HPM Partners в Чикаго.

«Можно было предположить, что участники рынка в текущей ситуации будут обеспокоены темпами инфляции, а значит, будут вкладывать деньги в золото», — отмечает он. Но этого не произошло. Индекс потребительских цен (CPI) США в августе вырос на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года против 1,9% в августе прошлого года.

Нестабильность ситуации в глобальной экономике обычно также оказывает поддержку золоту, которое инвесторы считают активом-убежищем, отмечает Ахмед. Однако и этот фактор не поддержал золото в этом году. «Так что же происходит?», — спрашивает он. Во-первых, доллар укрепился, отмечает Ахмед. Индекс доллара Bloomberg с 1 февраля вырос на 7%, тогда как национальные валюты Китая и Индии, двух крупнейших мировых потребителей золота, особенно существенно ослабели. Вследствие этого золото стало более дорогим для этих стран, и спрос на него снизился.

Повышение процентных ставок в США также негативно отражается на ценах на золото, которое не приносит процентного дохода и становится менее привлекательным для инвесторов, говорит Ахмед.

Цветные металлы, такие как медь, также снижаются в цене. С начала года и до 5 октября цены на медь упали на 16%, до 2,75 доллара за фунт. В течение последних 30 лет Китай являлся крупнейшим потребителем цветных металлов, говорит Ахмед, но экономика страны в последние несколько лет замедляется. Во 2-м квартале 2018 года ВВП Китая вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, тогда как темпы роста экономики страны за весь прошлый год составили 6,9%. Кроме того, правительство КНР сместило фокус на потребительский сектор и уделяет все меньше внимания производственной сфере.

«Китай был двигателем бума сырьевых товаров с 1990-х и до 2008 года, но повторение этого маловероятно», — считает Аманда Агати из PNC Financial Services Group.

Тем временем высокое предложение и слабый спрос негативно отражаются на ценах на сельскохозяйственные культуры, отмечают эксперты. Введенные Китаем пошлины на импорт сои из США также сыграли свою роль. Цены на сою с начала года и до 5 октября упали на 10%, до 8,69 доллара за бушель.

Нефть по $100: вернутся ли «сытые нулевые»?

Перспективы цен на нефть эксперты оценивают немного более оптимистично, чем перспективы других сырьевых товаров. Большинство из них считает, что нефть будет торговаться в пределах узкого диапазона в ближайшие месяцы. Экономические санкции в отношении Ирана и общественные волнения в Венесуэле, вероятно, приведут к ограничению добычи указанных стран, и это окажет поддержку ценам на нефть. Однако увеличение добычи в США будет оказывать негативное давление на цены, отмечают эксперты.

Сэнди Филден из Morningstar придерживается наиболее оптимистичного прогноза, ожидая роста цен на нефть.

По его мнению, добыча нефти в США стабилизируется на фоне проблем в Пермском бассейне, в котором, согласно исследованиям, уже близок предел производительности. Снижения спроса на нефть Филден не ожидает.

Тем не менее, как и другие эксперты, он негативно оценивает перспективы сырьевых товаров в целом. «По всей видимости, мировая экономика достигла пика текущего цикла, — говорит он. – На фоне ослабления развивающихся экономик и торговых конфликтов вероятность роста цен на сырье весьма мала».





Источник