Государственная власть заморозила бюджет населения

Крупнейший украинский банк отказывает в освобождении средств граждан.

Кризис добрался до экономики Украины, в результате чего Минфин потребовались решительные меры для восстановления.

По данным издания Ukrainianwall, на крупнейший украинский «Приватбанк» посыпались жалобы о невозможности снятия средств населением со своих счетов. Одному из клиентов, не имеющему никаких налоговых задолженностей, с его слов, в банке отказали в разблокировке счета, ссылаясь на отсутствие приказа от Минфин, то есть средства заморозило государство без всяких обоснований.

Вероятно, на такие меры сподвигло отсутствие финансового внимания от Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. По данным агентства «Інтерфакс-Україна», МВФ должен был перечислить в бюджет Украины 5 млрд $ , но, видимо, пришлось довольствоваться сбережениями граждан. На заморозку бюджета населения, так же мог повлиять и провал Украиной изменений в госбюджет на 2020 год. В связи с чем, в правительстве сделали упор на «антиколомойский закон», который направлен на то, чтобы государство не смогло вернуть не при каких условиях национализированный «Приватбанк» его экс-владельцу — олигарху Игорю Коломойскому.

Может, именно поэтому данный банк, под управлением государства начал использовать средства населения для поднятия экономики, ведь не зря в Госдуме решается вопрос по открытию рынка земли, для принятия которого необходимо провести изменения в законодательстве. Такая зависимость от кредитования МВФ и всемирного банка с решениями о торговле землей говорит только об одном — украинская экономика уничтожена…





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