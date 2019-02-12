Гости ток-шоу Пульс рассказали, как Украине выйти из кризиса — 112.ua

Приглашенные гости рассказали, как побороть экономический кризис

«112 Украина»

Гости политического ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина» рассказали, как, по их мнению, преодолеть кризис в Украине.

Экономист Игорь Гарбарук: «На самом деле страна должна усвоить один простой тезис, что политической свободы без экономической не бывает. Соответственно, экономическая свобода может произойти тогда, когда мы будем инвестировать все средства, которые у нас есть внутри страны, в реальный сектор экономики. Только реальный сектор экономики, только высокая добавленная стоимость смогут дать нам путь к развитию. Нужно забыть испакощенное сегодняшним правительством слово «реформы» и акцентировать весь дальнейший путь на экономическом развитии. Только экономическое развитие страны может привести к улучшению жизни каждого украинца. Только интересы конкретного украинца, национальные интересы страны должны быть во главе деятельности правительства. Без этого пути нет».

Экономист Олег Пендзин: «Сейчас достаточно много говорят, какой должна быть экономика Украины в будущем. И почему, когда обычный украинец слушает рецепты, которые есть, все говорят, что хотят снизить налоги, увеличить социальные выплаты, чтобы всем было хорошо. Но у меня всегда возникает вопрос: за счет каких средств, снижая налоги, вы будете увеличивать социальный пакет? Поэтому любая экономика – это умение баланса. На мой взгляд, надо начинать с одного – определить приоритеты, что именно в будущем должно быть драйвером развития нашей экономики, что надо сделать. И понятно, что это не может быть только сельское хозяйство. Богатых аграрных стран не бывает. Без серьезной промышленности, без производства продукции с высокой добавленной стоимостью не будет высокого ВВП. поэтому каждый политик сейчас говорит о структурных реформах. Это переориентация экономики с сырьевой составляющей на производство высокой добавленной стоимости, на производство конечного продукта. Если этого не будет – мы и дальше будем оставаться сырьевым придатком крупных промышленных стран».

Народный депутат Юрий Бойко: «Я абсолютно убежден в том, что у нашей экономики прекрасное будущее, потому что у нас для этого все есть. У нас очень богатая ресурсами страна, богатая энергоносителями страна, очень хорошие условия для создания сумасшедшего экспортного потенциала в части продовольствия. Нам нужно сделать несколько программ, ориентированных на поддержку реального сектора экономики и своего производителя. Мы должны думать о своем производителе, а затем уже — какой у нас будет имидж в мире, как воспримут наши защитные меры, как на нас будут смотреть. Мы должны защищать свое. Как только придет осознание и когда мы это реализуем на практике, а так можно сделать, начиная от энергоносителей, продовольствия, машиностроения, которые, как локомотивы, потянут отстающую экономику вперед, создав им условия, государственную программу, поддержав их налоговой политикой — это то, что проходили все страны, которые стали успешными. Сосредоточившись на этом, мы можем достичь, и убежден, что добьемся успеха и создадим нормально работающую экономику, которая потом даст возможность производить все необходимые социальные выплаты для защиты людей в государстве. Это та цель, которую нужно ставить перед собой и которая, на мой взгляд, должна стать национальной идеей. Я считаю, что национальной идеей у нас, кроме завершения конфликта, должна стать борьба с бедностью, потому что бедные люди — повод для всех манипуляций. Если мы на базе работающей экономики поборем бедность — я буду считать, что мы свою задачу выполнили».

Народный депутат Андрей Ильенко: «Меня трудно назвать фанатом всемирного банка, но я сегодня прочел их отчет об экономической ситуации в Украине, и там была сказана, на мой взгляд, интересная вещь. Всемирный банк констатирует, что в Украине очень высокообразованное и трудолюбивое население, высокий уровень развития многих отраслей промышленности, есть большой потенциал развития, но одновременно очень плохая реализация этих возможностей. Они говорят, в чем причина этого. Я не со всеми пунктами согласен, там есть главный, который они ставят прежде всего, – это тотальная олигархизация украинской экономики, ее монополизация, соответственно порожденная этим коррупция, которая не дает возможности развиваться малому и среднему бизнесу, не дает возможности развиваться и увеличиваться среднему классу и в этом видят проблему. Наше видение свободы таким и является. Если мы говорим об экономической составляющей, то самой большой проблемой является именно олигархизация украинской экономики и политики. Мы предлагаем свой антиолигархический пакет, который включает ключевые законопроекты, – это антимонопольный законопроект, реальная демонополизация экономики, это касается антиофшорного законодательства, потому что Украина теряет миллиарды долларов ежегодно, и это новая налоговая система».

Кандидат философских наук Валентин Землянский: «Я не вижу рецепта. Без решения политических вопросов, без урегулирования всех тех конфликтов, которые существуют на сегодняшний день, мы не дойдем туда, имея конфликт на собственной территории, не говоря уже о развитии собственной экономики. И, конечно, энергетическая часть, о которой уже было неоднократно сказано. Есть все основания и ресурсы для того, чтобы изменить энергетическую политику внутри страны, и тем самым добавить дополнительный элемент в экономический базис государства».

Народный депутат Нестор Шуфрич: «Обратите внимание: приход нашей команды знаменуется ростом всех социальных стандартов. Мы понимаем, что деньги у людей — это кровь экономики. И деньги надо давать не за проценты и кредиты, а нужно давать людям, потому что они стимулируют развитие национальной экономики. Почему мне сложно сегодня ответить на этот вопрос? Потому что сегодня мы находимся в условиях военного конфликта. В этих условиях люди интуитивно определили сами, какая главная задача сегодня стоит перед Украиной, — завершить военное противостояние. И украинский народ в этом мудр. Без мира стабильности нечего и искать. Я уверен, что как раз эта стратегия мира и понимания, как стабилизировать экономику и как поднимать доходы наших граждан, и даст в итоге результат».

Экс-министр экономики Виктор Суслов: «Если говорить коротко, я думаю, что самое главное — законно на выборах сменить власть, которая проводит неправильную экономическую политику».

Народный депутат Юрий Павленко: «На мой взгляд, все государственные решения должны приниматься, исходя из потребностей, интересов и благосостояния каждой конкретной семьи. Индикатором успешности любой реформы или действия, решения властей должна стать продолжительность жизни украинца. Которая зависит от качества жизни каждого украинца. Когда комплекс этих государственных решений будет строиться не от лозунгов, не от временных политических интересов, а от человека, тогда, я уверен, очень многих проблем не будет. А вместе с тем должны быть четко защищены права человека, и человек должен быть в центре любого решения, действия и существования власти. Должна быть свобода слова и верховенство права. Тогда мы будем иметь эффективную, результативную, направленную на человека и ради человека экономику».





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