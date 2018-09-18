Госстат улучшил показатель роста ВВП Украины во II кв.-2018г до 3,8%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины апреле-июне 2018 года составил 3,8% к аналогичному периоду 2017 года, тогда как, согласно предварительной оперативной оценке Государственной службы статистики (Госстат), обнародованной в середине августа, этот показатель составлял 3,6%.

Ведомство уточняет, что по отношению к предыдущему кварталу экономика страны во втором квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) добавила 1%.

Согласно данным Госстата, номинальный ВВП за второй квартал 2018 года составил 807,3 млрд грн, изменение дефлятора — 17%. Во втором квартале 2017 года эти показатели были равны 664,76 млрд грн и 20,9% соответственно.

ВВП на душу населения, по оценкам статведомства, в апреле-июне этого года вырос до 19,074 тыс. грн, в реальном выражении – на 4,3% к апрелю-июню прошлого года.

В соответствии с публикацией, доля конечных потребительских расходов выросла до 91,5% с 90% год назад, тогда как валовых накоплений сократилась до 14,6% с 15,3%, а негативный вклад сальдо экспорта и импорта товаров и услуг увеличился до 6,1% с 5,3%.

Нацбанк Украины в июле оценивал рост ВВП во втором квартале в 3,2%.

Центробанк прогнозирует ускорение роста экономики страны в этом году до 3,4% с 2,5% в прошлом. В то же время НБУ ожидает замедление роста в 2019 году до 2,5% с последующим ускорением до 2,9% в 2020 году.

Всемирный банк (ВБ) оставил без изменения прогноз роста экономики Украины в 2018-2019 гг. на уровне 3,5% и 4% соответственно. В то же время ВБ предупредил, что прогноз на 2018 год предусматривает реализацию Украиной отложенных реформ. Если они не будут имплементированы, экономический рост может замедлиться почти до 2%.

МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%, в то же время ухудшил прогноз на 2019 год до 3,3% с 4%.

Европейский банк реконструкции и развития оставил неизменным прогноз роста экономики Украины в 2018 году на уровне 3% и ожидает сохранения соответствующего темпа роста в 2019 году.





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