Госстат сохранил оценку роста экономики Украины — РБК-Украина

Фото: коллаж (РБК-Украина)

ВВП в третьем квартале вырос на 2,8%

Государственная служба статистики обнародовала вторую оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в третьем квартале 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, реальный ВВП Украины в III квартале 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 2,8%, по отношению ко второму кварталу текущего года — на 0,4%. Таким образом, оценка не изменилась.

Номинальный ВВП в III квартале 2018 года составил 994,4 млрд грн, а ВВП на одного человека — 23506 грн.

Ранее Госстат сообщал о росте ВВП в III квартале 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 2,8%, по отношению ко второму кварталу текущего года — на 0,4%.

По данным Госстата, ВВП Украины вырос в I квартале 2018 года на 3,1%, во II квартале — на 3,8%.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) 25 октября оставил без изменений прогноз экономического роста на 2018-2020 годы: 3,4% в 2018 году, 2,5% в 2019 году и 2,9% в 2020 году.

Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины на 3,3% в 2018 году, на 2,7% в 2019 году и на 3,0% в 2020 году.

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