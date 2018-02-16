Госстат подсчитал, сколько людей в Украине получают минимальную зарплату

По состоянию на декабрь 2017 года, 6,6% штатных сотрудников в Украине получали минимальные зарплаты, сообщает Государственная статистическая служба.

Кроме того, Госстат утверждает, что количество людей, получающих минимальную зарплату сокращается.

«В декабре 2017 года начисление в пределах минимальной заработной платы имели 6,6% штатных работников, что на 3,7 процентных пункта меньше, чем в марте 2017 года», – говорится в сообщении.

В то же время доля работников с заработной платой от 3200 грн до 6000 грн составляла 43,8%, а более 6000 грн получали 49,6% работников, у 23,5% штатных работников начисленная заработная плата превышала 10 000 грн.

Читайте также: Зарплата Гройсмана в 2017 году составила 350 тыс. грн

Ранее сообщалось, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2017 года составила 8777 грн, увеличившись по сравнению с декабрем прошлого года на 35,5%.

Согласно закону о госбюджете с 1 января минимальную заработную плату повысят на 16% — с 3200 до 3723 грн, среднемесячная заработная плата в 2018 году составит 8629 грн и в реальном выражении увеличится на 10,9%.

Напомним, в декабре 2016 года реальная зарплата украинцев выросла по отношению к декабрю 2015 года на 11,6%.

В 2014 году реальная зарплата украинцев снизилась на 6,5%, в 2015 году – на 20,2%.





Источник