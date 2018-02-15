Госстат подсчитал, насколько в прошлом году выросла экономика Украины

Показатель совпал с основными экономическими прогнозами.

По итогам 2017 года ВВП Украины вырос на 2,2%.

«По оперативной оценке Госстата, ВВП Украины в 2017 году вырос на 2,2%. Среди позитивных факторов: высокая потребительская активность, активное строительство и расширение присутствия на рынках ЕС», — говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли.

По оперативной оценке Госстата ВВП Украины в 2017 году вырос на 2,2%. Среди позитивных факторов: высокая потребительская активность, активное строительство и расширение присутствия на рынках ЕС. pic.twitter.com/8AlyAK1yNl



— Минэкономразвития (@mineconomdev) 15 февраля 2018 г.

Напомним, прогнозы Международного валютного фонда и Всемирного банка относительно роста экономики Украины в 2017 году составляли 2%. Кабмин надеялся получить чуть больше 2%.

Раньше в Минэкономразвития сообщили, что в тени находится треть экономики Украины.





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