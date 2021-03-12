Госстат назвал продукты, больше всего подорожавшие с начала года

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в феврале 2021 года.

Служба статистики фиксирует сезонное подорожание овощей, сообщается на сайте Госстата.

По данным ведомства, с начала года:

свекла подорожала на 40,3% до 7,6 гривень за килограмм,

морковь — на 23,2% до 7,4 гривень за килограмм,

лук — на 22,7% до 6,3 гривень за килограмм,

капуста — на 20,4% до 5,7 гривень за килограмм,

картофель на 16,9% до 11,9 гривень за килограмм.

яйца подорожали на 17,4% до 32,3 гривень за десяток,

подсолнечное масло — 13,0% до 47,6 гривень за литр,

сахар — на 10,7% до 23,1 гривень за килограмм

По данным ведомства, за январь-февраль сигареты премиум-класса подорожали на 3,4% до 59,9 грн за пачку, а цены на водку выросли на 0,5% до 93,1 грн за 0,5 литра.

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Пиво подорожало с начала года на 3,3% до 18,1 грн за бутылку, украинское вино — на 1,3% до 67,1 гривень за бутылку 0,75 литра.

Скриншот с исследования Госстата

Потребительские цены в Украине в феврале 2021 года по сравнению с январем выросли на 1,0%, а в годовом измерении (к февралю 2020 года) инфляция ускорилась до 7,5%.

Ранее сообщалось, что рост потребительских цен (инфляции) в Украине по итогам февраля текущего года ускорился в годовом измерении до 7,5% с 6,1% в январе и 5% по итогам декабря 2020 года, сообщает Госстат.

Согласно данным ведомства, в феврале инфляция сократилась до 1,0%, тогда как в январе она составляла 1,3% и 0,9% в декабре.

Кроме того, в феврале-2021 по сравнению с январем-2021 была зафиксирована базовая инфляция на уровне 0,5%, а с начала года – 0,8% (в январе-2021 она составляла 0,3%).

Отмечается, что в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%. Больше всего (на 7,6-5,5%) подорожали подсолнечное масло, овощи, сахар. На 3,8-1,3% выросли цены на мясо птицы, фрукты, хлеб, говядину, продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия, сметану, масло. В то же время на 0,2-0,1% подешевели яйца, кисломолочная продукция, свинина. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, в т.ч. на алкогольные напитки — на 1,4%, табачные изделия — на 1,3%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 1,8% произошло в основном из-за удешевления природного газа на 6,6%.

Цены на транспорт выросли на 1,6%, в первую очередь, за счет подорожания топлива и масел на 7,3%, проезда в железнодорожном пассажирском транспорте — на 1,9%. В то же время на 1,0% подешевели автомобили.

Также сообщалось, что экономика Украины в текущем году вырастет на 4,3% ВВП. Такие прогнозы сделали Немецкая экономическая команда GET и Институт экономических исследований и политических консультаций, пишет Интерфакс-Украина.

«На 2021 год мы ожидаем возобновления экономики за счет роста частного потребления со стороны увеличения производства в промышленности, транспорте, а также в сельском хозяйстве со стороны предложения. Этому будет способствовать возобновление экономики в странах-партнерах и увеличение торговых потоков», — указали эксперты.

При этом в прогнозе отмечается неопределенность по дальнейшей ситуации с пандемией, сотрудничеству с МВФ, а также политические риски в виде внеочередных выборов.

Эксперты также допускают, что карантинные ограничения продлятся до конца весны, а средства от МВФ поступят в апреле-июне и во второй половине 2021 года.

Кроме того, велика вероятность, что инфляция незначительно превысит целевой диапазон Нацбанка.