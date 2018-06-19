Госстат: экономика Украины в первом квартале выросла на 3,1%

Данный показатель соответствует ранее обнародованным оперативным оценкам, так же как и показатель роста к предыдущему кварталу на 0,9%.

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Рост реального валового внутреннего продукта Украины в первом квартале 2018 года в годовом выражении – к аналогичному периоду 2017 года — составил 3,1%.

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины со ссылкой на предварительные оценки.

Данный показатель соответствует ранее обнародованным оперативным оценкам Госстата, так же как и показатель роста ВВП в первом квартале к предыдущему кварталу с учетом сезонного фактора на 0,9%.

Также сообщается, что номинальный ВВП составил 700,4 миллиарда гривень, ВВП в расчете на одного человека – 16,537 гривень, а изменение дефлятора ВВП – 14,9%.

В Госстате напомнили, что данные приводятся без учета оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба статистики улучшила оценку роста реального ВВП Украины в 2017 году до 2,5% с 2,2% по оперативным оценкам, в том числе в четвертом квартале – до 2,2% с 1,8%.

В январе Национальный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,4%, но при этом повысил прогноз по инфляции на конец 2018 года до 8,9%.

Правительство Украины прогнозирует рост экономики в текущем году на 3% при инфляции 9%, Международный валютный фонд и Всемирный банк — рост ВВП около 3,5% при инфляции 10%.

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