Госстат: Экономика Украины растет без спадов уже два года подряд

Киев, 14 февраля — АиФ-Украина.

В течение предыдущих восьми кварталов экономика Украины демонстрировала исключительно рост и позитивную динамику развития. Информацию передает правительственный портал.

Отмечается, что рост реального ВВП за последний квартал составил 0,4%. В то же время, по сравнению с четвертым кварталом 2016 года экономика выросла на 1,8%.

«Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, реальный ВВП Украины в IV квартале прошлого года по сравнению с III кварталом вырос на 0,4%. Данные приводятся с учетом сезонного фактора», — пишут в правительстве.

Также в Кабмине отмечают, что выросли и показатели внешней торговли страны – экспорт украинских товаров вырос за год на 19%. При этом в страны Европейского союза поставки из Украины возросли на 33%. Из всего объема экспорта 41% — это поставки в ЕС.

Напомним, Кабинет министров на заседании 7 февраля, одобрил создание Экспертно-кредитного агентства, которое будет стимулировать масштабный экспорт товаров, работ и услуг украинского происхождения.

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