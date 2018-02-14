Вы здесь: Главная / Экономика Украины / Госстат: Экономика Украины растет без спадов уже два года подряд

Госстат: Экономика Украины растет без спадов уже два года подряд

Экономика Украины14 Фев 2018
Госстат: Экономика Украины растет без спадов уже два года подряд
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Киев, 14 февраля — АиФ-Украина.

В течение предыдущих восьми кварталов экономика Украины демонстрировала исключительно рост и позитивную динамику развития. Информацию передает правительственный портал.

Отмечается, что рост реального ВВП за последний квартал составил 0,4%. В то же время, по сравнению с четвертым кварталом 2016 года экономика выросла на 1,8%.

«Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, реальный ВВП Украины в IV квартале прошлого года по сравнению с III кварталом вырос на 0,4%. Данные приводятся с учетом сезонного фактора», — пишут в правительстве.

Также в Кабмине отмечают, что выросли и показатели внешней торговли страны – экспорт украинских товаров вырос за год на 19%. При этом в страны Европейского союза поставки из Украины возросли на 33%. Из всего объема экспорта 41% — это поставки в ЕС.

Напомним, Кабинет министров на заседании 7 февраля, одобрил создание Экспертно-кредитного агентства, которое будет стимулировать масштабный экспорт товаров, работ и услуг украинского происхождения.

Источник

← Экономика Украины значительно замедлила рост под конец 2017 года МВФ пересчитал долю теневой экономики Украины →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top