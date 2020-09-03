Госсовет КНР: экономика Китая обгонит США в 2032 году по всем показателям

Китай обгонит экономику США в 2032 году, несмотря на торговую войну между двумя странами. К такому выводу пришли в Исследовательском центре развития Государственного совета КНР.

Фото: офис премьер-министра Канады

«Не исключено, что США будут использовать все возможные методы для сдерживания развития Китая, включая введение финансовых санкций против китайских компаний, злоупотребляя «длинной рукой» своей юрисдикции, захватывая купленные китайцами ценные бумаги казначейства США…, принуждая другие страны ко введению технологического эмбарго в отношении КНР, а также выдавливая Китай из долларовой платежной системы», — говорится в докладе, текст которого приводит South China Morning Post.

Группа исследователей во главе с Чен Чаншеном ожидает, что споры между Китаем и США будут усиливаться в следующие 5 лет. В Пекине исходят из того, что доля КНР в мировой экономике вырастет до 18,1% в 2025 году с нынешних 16,2%, а доля США за аналогичный период упадет до 21,9% с нынешних 24,1%.

В Госсовете считают, что в ближайшие годы глобальный экономический ландшафт претерпит радикальные изменения, поскольку государства и транснациональные корпорации станут все больше учитывать риски безопасности при разработке цепочек поставок, а мировая экономика фрагментируется на три больших блока с центрами в Северной Америке, Европе и Китае.

Китайские экономисты считают, что важными факторами, стимулирующими рост Китая, станут национальная «цифровая экономика» и сфера услуг, которые продолжат расширяться в ближайшие годы. Прогнозируется, что доля промышленного сектора в ВВП КНР сократится до 35% к 2025 году с нынешних 39%, в то время как сектор услуг вырастет примерно до 60% в 2025 году с нынешних 53,9%. Что касается вклада цифровой экономики в народное хозяйство, то к 2025 году он вырастет с нынешних 6% до 11%.

Средний класс также будет расти, увеличивая потребление. Согласно стандартам Всемирного банка, в 2018 году средний класс КНР состоял из 400 млн человек. Ожидается, что к 2025 году эта цифра увеличится до 560 млн человек.

Тем не менее в следующие 5 лет стареющее население станет большой проблемой для Китая: к 2025 году каждый 5 гражданин будет старше 60 лет, в то время как трудовое население страны за аналогичный период сократится на 20 млн человек.

Ранее бывший главный экономист Всемирного банка Джастин Линь Ифу предсказал, что к 2030 году Китай превзойдет США как крупнейшую экономику планеты. Однако есть и противоположное мнение, согласно которому КНР никогда не сможет занять первое место из-за старения населения. Его высказал старший научный сотрудник Висконсинского университета в Мадисоне И Фусянь.

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