Госслужащие получили поддельные письма от НАПК. Новости политики — Деловая столица

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило о том, что 12 декабря на адреса государственных служащих было разослано письмо, содержащее логотип НАПК и просьба пройти анкетирование
В НАПК сообщают, что 12 декабря на адреса государственных служащих было разослано поддельное письмо. Фото: УНИАН
Как отметили в НАПК, письмо отправили с адреса yumiko@hamaichi.co.jp, передает «ДС» со ссылкой на пресс-служба агентства.
«По этому поводу сообщаем, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не составляло и не рассылало письмо с опросом государственных служащих, и просит в случае поступления такого сообщения не открывать его, не загружать и не переходить по предложенным ссылкам», — говорится в заявлении.
В НАПК обращают внимание, что все сообщения от агентства поступают исключительно с домена gov.ua.
«О факте вирусной рассылки писем от имени национального агентства уполномоченные лица НАПК сообщат в соответствующие правоохранительные органы», — добавили в НАПК.
Напомним, ранее НАПК выявило признаки уголовных преступлений — умышленного непредставления деклараций тринадцатью лицами.
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