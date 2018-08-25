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Госпогранслужба не пустила в Украину российского правозащитника

Политика 25 Авг 2018
Госпогранслужба не пустила в Украину российского правозащитника
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Российского правозащитника и члена Совета движения за защиту прав избирателей «Голос» Романа Удота не пустили в Украину

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает «ДС».

«В Киев не пустили. Причина не ясна. Документы пропали в неизвестном направлении. Увели в зону вылета, по пути заставив оставить багаж в каком-то неохраняемом и открытом помещении», — написал он.

Кроме того, он добавил, что ему отказали из-за того, что он не назвал причину визита. В то же время он заявил, что путешествует в туристических целях.

Удот летел из Тбилиси в Вильнюс, а в Киеве планировалась длительная пересадка, в ходе которой он собирался выйти в город и погулять. В итоге, уточнил Удот, его намерены отправить обратно в Тбилиси.

Отметим, пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в комментарии УНН заявил, что Романа Удота не пустили на территорию Украины, потому что он «не предоставил убедительных доказательств необходимости этого». По его словам, въезд в Украину Удоту не запрещали.

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