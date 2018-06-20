«Господин Орешкин ждал, когда европейцы и китайцы скажут свое слово»

20.06.2018

Разгорающаяся в мире торговая война между США, Евросоюзом и Китаем уже потянула вниз рубль. Насколько это серьезно?

В торгово-пошлинную перепалку между США и Китаем потихоньку вступает и Российская Федерация: разрабатывается список американских товаров, ввоз которых обложат пошлиной на $93 миллиона. Параллельно аналитики отметили ослабление рубля до 1/64 доллара. Эксперты, опрошенные «БИЗНЕС Online», убеждены, что пока «неомеркантилизм» делает лишь первые шаги на мировой арене, а рубль слабеет в том числе из-за заголовков газет и пенсионной реформы.

Максим Орешкин: «В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США» Фото: ©Сергей Гунеев, РИА «Новости»

ПОКА ОСТОРОЖНЫЙ ОТВЕТ АМЕРИКАНСКИМ ПОШЛИНАМ

Россия в ближайшее время введет дополнительные пошлины на ввоз американских товаров из США. Это будет наш ответ на введенные США защитные тарифы в размере 25% и 10% по поставкам стали и алюминия из России, утвержденные еще в марте 2018 года. «В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США», — заявил вчера министр экономики РФ Максим Орешкин.

Эти меры коснутся только продукции, которая «имеет аналоги в РФ», и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели, уточнил министр. Список товаров будет сформирован в ближайшие дни. В нем точно не будет лекарств, чего так опасались россияне. Зато будет, по сведениям Ъ, строительная и дорожная техника. Этот рынок, пишет газета, вполне обеспечен отечественной продукцией и сильно не пострадает. По итогам 2017 года наибольший объем импорта из США ($3,46 млрд) пришелся на летательные и космические аппараты, суборбитальные и космические ракеты-носители, еще $837 млн — на транспортные средства, запчасти ($365 млн), лекарства и медицинские устройства ($621 млн).

Напомним, что ранее Россия уже составляла предварительный санкционный список для американской продукции, в который входили сельхозпродукция, сырье и продовольствие, алкоголь и табачная продукция, лекарственные препараты. В конечном итоге он не был принят. Участники этих рынков негативно оценили возможные последствия российских санкций, указав, насколько серьезно пострадает потребитель. Поэтому правительство решило смягчить удар для россиян и затронуть запретом обеспеченные отечественной продукцией товары.

Россия оценивала ущерб от пошлин США в $537,6 млн в год. Москва 22 мая уведомила ВТО о планах ввести ответные меры на аналогичную сумму. На первом этапе стоимость ответных мер России составит около $93 млн, сообщили «Интерфаксу» в минэкономразвития. «537,6 миллиона долларов — это сумма, в пределах которой мы имеем право ввести балансирующие меры. На первом этапе она меньше — около 93 миллионов долларов. Эти суммы считаются как суммы дополнительных таможенных пошлин», — пояснила ТАСС пресс-служба министерства.

Администрация президента США Дональда Трампа 15 июня заявила о введении 25-процентных пошлин на импорт китайских товаров стоимостью $50 миллиардов Фото: ©Дмитрий Астахов, РИА «Новости»

ТОРГОВАЯ ПЕРЕПАЛКА

Взаимообмен мировых лидеров торговыми пошлинами начался с действий США в марте, и теперь она разрастается. Тогда Штаты ввели пошлины на импорт стали и алюминия — 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США. Ряд стран, в том числе страны Евросоюза, Канада и Мексика, получили отсрочку, однако с 1 июня пошлины стали действовать и для них. В ответ страны ЕС договорились установить 25-процентные импортные пошлины на некоторые американские товары общим объемом 2,8 млрд евро. О намерении ввести ответные меры также заявили Индия, Турция, Мексика и другие.

Особенно обострились торговые отношения между США и Китаем. Администрация президента США Дональда Трампа 15 июня заявила о введении 25-процентных пошлин на импорт китайских товаров стоимостью $50 миллиардов. В тот же день Китай принял зеркальные меры: ввел 25-процентную пошлину на 659 американских товаров. Некоторые из пошлин начнут взимать уже с 6 июля. В ответ США пригрозили расширить пошлины еще на импорт ценой в $200 миллиардов. Об этом заявил Трамп позавчера, 18 июня. В тот же день он поручил Белому дому разработать список потенциальных санкционных товаров. Таким образом, в совокупности американские пошлины могут затронуть импорт товаров из Китая на $450 миллиардов.

Разгорающаяся мировая торговая война, по мнению некоторых аналитиков, колеблет курс рубля, который на 19 июня ослабел до 1/64 от доллара. Сейчас, на 11:00 20 июня, доллар на Московской бирже стоит 63,6 рубля. Официальная стоимость доллара Центробанка — 64 рубля.

Разгорающаяся мировая торговая война, по мнению некоторых аналитиков, колеблет курс рубля, который на 19 июня ослабел до 1/64 от доллара Фото: ©Григорий Сысоев, РИА «Новости»

«АНАЛИТИКИ НЕ ТУДА СМОТРЯТ, СВЯЗЫВАЯ ПАДЕНИЕ РУБЛЯ С ЗАЯВЛЕНИЕМ ОРЕШКИНА»

«БИЗНЕС Online» опросил экспертов в области экономики, как торговая перепалка мировых держав отразится на экономике России и ее ключевых показателях — курсе нефти и рубля.



Михаил Делягин — директор Института проблем глобализации:

— Скорее всего, на российской экономике это никак не отразится. Это же будет компенсация потерь для государства в целом, а не для производителя алюминия и стали. Американцы им продемонстрировали свою позицию, наше государство им ответит. Но поскольку это не будет касаться значимых товаров, то, соответственно, никто этого особо и не заметит.

Что касается обменного курса, то рубль падает вне зависимости от того, что министр экономического развития, который имеет довольно малый административный вес, что-то там сказал. Тем более ничего конкретного не сказал. Я напомню, что рубль падает после объявления о том, что в России будет продлен пенсионный возраст. Вот если посмотреть, то основное падение рубля началось в тот же день, когда было широкое обсуждение заявления Медведева о том, что правительство повысит пенсионный возраст. Поскольку понятно, что это глубочайший неадекват и что это дестабилизирует общество, это дискредитирует государство чудовищным образом — вот в связи с этим рубль и упал. Так что товарищи аналитики не туда смотрят, связывая падение рубля с заявлением Орешкина.

Россия не вмешивается в торговую войну между Китаем и США. Россия следует примеру Евросоюза и Китая, которые заявили, что они как суверенные государства в одном случае, а в другом случае — объединение суверенных государств имеют право защищать свои национальные интересы и будут их защищать. Господин Орешкин ждал очень долго. Санкции в отношении Евросоюза и Китая откладывались, но к России никто не откладывал. Однако господин Орешкин ждал, когда европейцы и китайцы скажут свое слово, потому что говорить слова самостоятельно российское правительство не способно. Но это ответ не на торговую войну, которая пока еще не началась, пока еще только разговоры. Знаете, откуда пошло выражение «поле брани»? Когда у нас была феодальная раздробленность, войска сталкивались, в них иногда люди были из соседних деревень, которые совершенно не хотели друг друга убивать. Чтобы их разъединить и можно было начать воевать, они ругались и бранили друг друга, пока не доведут друг друга до белого каления. Вот у китайцев с американцами сейчас такой период брани, пока еще не войны, но скоро начнется. Мы пока в этом не участвуем. Медведев и Ко исходят из того, что, мол, раз уж китайцам и европейцам можно защищать свои права, то и нам в третьей очереди тоже можно. Вот и все разговоры про российский суверенитет.

Ярослав Лисоволик — главный экономист в Евразийском банке развития (ЕАБР), профессор кафедры мировой экономики Дипломатической академии при МИД РФ:

— Следует отметить, что сам ход инициирования торговых ограничений шел скорее со стороны США. Россия с точки зрения ответных мер здесь не одинока. Тут можно говорить, что такие же меры рассматривают практически все основные крупнейшие страны мира, против которых был направлен американский протекционизм. Ответные меры обсуждаются и в ЕС, и в Китае. Основной вес в продвижении какого-то ответа по отношению к США относится к ВТО. Здесь Россия, судя по всему, может даже войти в альянс с Евросоюзом, чтобы оспаривать протекционистские меры со стороны США. Ответные меры России надо рассматривать в более общем контексте. Эти меры призваны сдержать протекционизм США, дать демонстрационный эффект относительно того, что такого рода ограничительные меры не останутся без ответа. Понятно, что при обмене торговыми ограничениями не выигрывает никто. Но здесь в условиях того, что вся мировая экономика идет в сторону широкого протекционизма, приходится выбирать меньшую из двух зол. В данном случае оставлять без реакции и ответа односторонние действия США было бы неправильно.

Знаете, я не сторонник таких жестких упрощенных терминов, называя происходящее торговой войной. Речь идет о том, что используются в данном случае инструменты протекционистские, торговые, которые дают определенный негативный результат и которые можно при достаточно эффективном использовании минимизировать. В конечном итоге удастся избежать дальнейшего нарастания подобного рода взаимных торговых ограничений. Я бы воздержался от таких негативных терминов, как «торговая война», и ассоциировал бы происходящее «торговыми ограничениями протекционизма» или более новым термином —«неомеркантилизм». Сложный термин, но он фактически говорит о том, что мы видим сегодня. Мы и раньше такое наблюдали, когда различные государства пытались ограничить импорт в свою страну и превысить экспорт над импортом. Именно такова сегодня стратегия США.

Не думаю, что со стороны России ограничительные меры приведут к каким-то значительным последствиям по обменному курсу. Что мы видим в последнее время, в большей степени обусловлено односторонними действиями США и обострением противостояния между США и такими основными торговыми партнерами, как Европа и Китай. Сегодня, напротив, рубль укрепляется. Старт торгов для рубля проходит позитивно. Какой-то жесткой привязки к ответным торговым действиям со стороны России не вижу.

Олег Григорьев — экономист, руководитель научно-исследовательского центра «Неокономика»:

— Скорее всего, российская экономика этих мер просто не заметит. Мы импортируем из США очень мало, они далеко не наш самый главный партнер. Да и то, что импортируется из США, может быть заменено импортом из Европы. Поэтому не думаю, что это как-то существенно скажется на нашей и тем более американской экономике. Может быть, отдельные секторы, отдельные товары подорожают, но общие объемы малы. Это же касается довольно узких групп населения, бизнеса.

Рубль падает? Это как в огороде бузина, а в Киеве — дядька. Все валюты развивающихся стран подешевели, и это вовсе не из-за торговой войны, а из-за укрепления доллара, из-за политики ФРС и так далее. Надо понимать, что торговая война — это вообще просто громкие заголовки в печати. Все рынки, так или иначе, краткосрочно реагируют на громкие заголовки в печати. Но фундаментально эти громкие заголовки ничего не имеют под собой. Они скоро забудутся! Тут как-то странно связывать эти вещи. Да, есть краткосрочные колебания, связанные с ажиотажем, но они прямо совсем краткосрочные и ни на что не влияют. Рубль падает потому, что падают все другие валюты по отношению к доллару.





Сергей Дроздов — аналитик ГК «Финам»:

— Американские биржевые площадки во вторник сумели оттолкнуться от минимумов дня, но так и не завершили торговую сессию на положительной территории. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,4 процента, закрывшись на отметке 2762,59 пункта, промышленный индекс Dow Jones упал на 1,15 процента, высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,28 процента. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на три базисных пункта до 2,89 процента. Индекс MSCI Emerging markets рухнул на 1,9 процента до самого низкого уровня с октября прошлого года.

Угроза введения более масштабных пошлин в отношении китайских товаров со стороны США серьезно обеспокоила инвесторов, и, пока стороны не придут к компромиссному решению, фондовые рынки будут подвержены высокой волатильности.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,41 процента, закрывшись на отметке 75,07 доллара на фоне вышедших данных от API, показавших снижение недельных запасов нефти на 3 миллиона баррелей и роста запасов бензина на 2 миллиона баррелей.

Сегодня рынки будут ждать основной статистики по коммерческим запасам черного золота от минэнерго США, которая определит движение цены барреля Brent вплоть до конца текущей недели. Основным событием станет саммит ОПЕК, на котором разрешится интрига дальнейшей политики картеля и его союзников. Индекс Мосбиржи на прошедших торгах протестировал сильный уровень поддержки 2190 пунктов, завершив торговую сессию с нулевым изменением. Однако повторный тест и проход уровня 2190 может усилить продажи по широкому рынку в район 2150–2140 пунктов. В текущей ситуации для возвращения к росту индикатору нужно преодолеть отметку в 2230 пунктов. В свою очередь основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на отметке 107500 пунктов, проход которой грозит инструменту потерей еще 2000 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 63,87 снизившись на 0,66 процента по отношению к доллару США. В настоящий момент локальным сопротивлением в паре рубль-доллар выступает отметка 64,30, поддержки расположены на 63,30 и 62,80.





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