Госкомитет по делам развития и реформ КНР выразил уверенность в достижении 6,5-процентного экономического роста в этом году

Пекин, 6 марта /Синьхуа/ — Государственный комитет по делам развития и реформ КНР выразил полную уверенность в достижении темпов экономического роста в 6,5 проц. в этом году, поскольку, как ожидается, внутреннее потребление послужит мощной движущей силой для экономического развития. Об этом заявил во вторник председатель Госкомитета по делам развития и реформ Хэ Лифэн на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине первой сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 13-го созыва.

По мере дальнейшего развития нарождающихся индустрий и современной сферы услуг, вклад потребления в экономический рост страны может составить около 60 проц. в 2018 году, заявил Хэ Лифэн.

Вклад инвестиций в экономический рост составит одну треть в этом году по мере того, как Китай продвигает инвестиции, особенно в реальный сектор экономики, сказал Хэ Лифэн.

По его словам, внешняя торговля будет стабильно расти, и ее вклад в экономический рост Китая составит 8-9 проц. при условии, если мировая экономика сохраняет стабильный рост. -0-

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