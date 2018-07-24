Госдума приняла закон о повышении НДС

Повышение НДС временно замедлит экономику и ускорит инфляцию

Евгений Разумный / Ведомости

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о повышении с 2019 г. ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%. Правительственную инициативу, как и повышение пенсионного возраста, поддержала лишь фракция «Единая Россия». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выступили против.

Минфин рассчитывает, что эта мера обеспечит федеральному бюджету дополнительные 633,5 млрд руб. в 2019 г., в 2020 и 2021 гг. – 678 млрд и 728 млрд руб. соответственно. Дополнительные деньги правительству нужны на исполнение нового майского указа президента Владимира Путина – увеличение финансирования инфраструктуры, демографической политики, здравоохранения и образования.

Повышение НДС разгонит инфляцию, однако удержит ее в 2019 г. в диапазоне 4-4,5%, признавало финансовое ведомство. Минэкономразвития в свою очередь ждет ускорения инфляции уже в этом году – до 3,1% к концу года, а также переход населения к модели потребления впрок товаров длительного пользования. Будущий рост ставки уже ухудшил инфляционные ожидания населения.

Опрошенные «Ведомостями» экономисты предостерегали, что рост налогов ударит по наиболее высокотехнологичным или и без того пострадавшим в кризис отраслям, особенно по машиностроению и строительству. По словам председателя думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, представители бизнеса заявляли депутатам, что оценивают повышение НДС как свой вклад в развитие страны.

Компенсировать бизнесу рост фискальной нагрузки правительство намерено ускоренным возмещением НДС экспортерам, а также снижением порога для ускоренного возврата НДС до 2 млрд руб. (сейчас воспользоваться им могут лишь компании с налогами не менее 7 млрд руб. за три года) и сокращением срока камеральных налоговых проверок.

Повышение НДС замедлит экономический рост с 1,9% в 2018 г. до 1,4% в 2019 г. (а ко II кварталу 2019 г. темпы могут упасть ниже 1%), рост инвестиций снизится с 3,5 до 3,1%, а реальных зарплат – с 6,3 до 1%, прогнозирует Минэкономразвития. Затем правительственные меры вместе с повышением пенсионного возраста должны ускорить экономику – до 2% в 2020 г. и 3,1% в 2021 г., а инвестиции в 2020 г. вырастут на 7,6%. В период 2021-2024 гг. рост ВВП должен превысить 3%.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики







Axel Heimken / DPA / ТАСС

Несмотря на ускоряющийся рост, мировая экономика сталкивается с самым высоким уровнем риска за последние десятилетия, утверждают эксперты Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделения журнала The Economist. Протекционизм, территориальные споры, терроризм, растущее число киберпреступлений и даже угроза ядерной войны – вот неполный перечень геополитических, финансовых и операционных рисков, с которыми сталкивается бизнес

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Andy Wong / AP

Источник части рисков – крупнейшие экономики мира (США, Китай, ЕС), другие – глобальные по своей природе. EIU отранжировало потенциальные дестабилизирующие события по «силе риска»: их воздействие на мировую экономику оценено по шкале от 1 до 25. Сила риска учитывает вероятность события, от очень низкого (0-10%) до очень высокого (более 40% в ближайшие два года), и его влияние: изменение годовых темпов роста ВВП на 0-0,1 п. п. по сравнению с базовым прогнозом при очень низком влиянии, на 2 п. п. и более – при очень сильном (рост в позитивных сценариях, падение — в негативных)

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Андрей Гордеев / Ведомости

1-2-е место. Длительное падение на основных фондовых рынках дестабилизирует мировую экономику (сила риска – 15): средняя вероятность, очень сильное влияние. Развитие мировой экономики переходит в новую фазу, где все больше центробанков будут сворачивать программы денежного стимулирования и повышать процентные ставки, ультранизкий уровень которых стимулировал бум на фондовых рынках

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Индекс волатильности VIX / Источник: CBOE Volatility Index

Это сильно повышает неопределенность для участников рынков, отражением чего стал резкий скачок волатильности в феврале после долгого спокойного «бычьего» периода. Длительный спад на фондовых рынках подорвет потребительскую уверенность и кредитование, так как ухудшится финансовое положение банков

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Денис Гришкин / Ведомости

1-2. Спад в мировой торговле в результате протекционистской политики США (сила риска – 15, как в предыдущем случае): средняя вероятность, очень сильное влияние. США могут выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и ограничить импорт из Китая, что спровоцирует торговую войну

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Динамика мировой торговли товарами и услугами, % к предыдущему году / Источник: МВФ, прогноз EIU

Рост протекционизма будет иметь серьезные последствия за пределами США и Китая: он негативно повлияет на цены и доступность американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Следствием этого станет сокращение инвестиций и потребительских расходов, что подорвет рост мировой экономики

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Bullit Marquez / AP

3-5. Территориальные споры в Южно-Китайском море приведут к боестолкновениям между странами (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Китай должен стать «ведущей мировой державой» и иметь «первоклассные» вооруженные силы к 2050 г., постановил съезд Компартии Китая в октябре 2017 г. Рост его активности на международной арене происходит одновременно со снижением роли США, которые, в частности, обеспечивают безопасность морских маршрутов

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Bullit Marquez / AP

Территориальные споры в Южно-Китайском море – серьезный источник разногласий между Китаем и рядом стран Азии. Из-за вооруженных конфликтов могут возникнуть перебои в поставках по региональным цепочкам и морским путям

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Максим Стулов / Ведомости

3-5. Темпы роста мировой экономики превысят 4% (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Риски могут быть не только отрицательными. Дальнейшее повышение деловой активности в ряде крупных и развивающихся стран может существенно стимулировать рост мирового ВВП. Роста выше 4% не было с 2010 г.

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Максим Стулов / Ведомости

Ускорение мирового роста поможет не только медленно растущим странам, но также облегчит долгосрочную переориентацию экономики Китая. Более высокий спрос поддержит цены на сырье, еще больше улучшив экономическую ситуацию в экспортирующих его странах

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Максим Стулов / Ведомости

3-5. Масштабная кибератака подорвет деятельность госорганов и компаний (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Частота и сила кибератак растет (в 2017 г. самыми громкими стали случаи с вирусами WannaCry и Petya), и есть риск, что хакеры обрушат государственные или корпоративные сети либо будут манпулировать ими в течение длительного времени

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Максим Стулов / Ведомости

Кибервойны ведут самые разные участники, от правительств или спонсируемых ими групп до мошенников и преступников. Экономические потери могут оказаться значительными, если кибератаки существенно ограничат работу госорганов либо нанесут ущерб физической инфраструктуре

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Andy Wong / AP

6-8. В Китае начнется серьезный и длительный экономический спад (сила риска – 10): низкая вероятность, очень сильное влияние. Быстрый рост скорее всего продолжится в 2018 г., но остаются вопросы, как долго Китай может откладывать меры по сокращению все возрастающего долга, который в итоге способен спровоцировать финансовый и экономический кризис

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Внутренний долг Китая, % ВВП / Источник: Национальное бюро статистики Китая, Haver Analytics, EIU

Если лопнет кредитный пузырь, а цены на недвижимость станут падать, Пекину может быть сложно сохранить контроль над экономикой. Серьезное ухудшение ситуации в Китае ударит по ценам на сырье и зарубежным компаниям, которые все больше зависят от спроса в Китае

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CNA VIA KNS / AFP

6-8. Масштабные боевые действия на Корейском полуострове (сила риска – 10): низкая вероятность, очень сильное влияние. Прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которые могут достичь территории США, повышает градус риска в неутихающем уже более 60 лет конфликте

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Ahn Young-joon / AP

Дональд Трамп занял гораздо более жесткую позицию по отношению к Северной Корее, чем Барак Обама. Некоторые политики в США призывают нанести превентивный удар по КНДР, которая наверняка ответит с использованием обычных вооружений и, возможно, ракет малого радиуса действия. Для Южной Кореи и Японии последствия будут ужасными

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Lefteris Pitarakis / AP

6-8. Конфликты на Ближнем Востоке перерастут в прямую конфронтацию между крупными странами, что ударит по мировым энергетическим рынкам (сила риска – 10): низкая вероятность, очень сильное влияние. Давняя вражда между Саудовской Аравией и Ираном обострилась в ходе войны в Сирии и Йемене, королевство также организовало блокаду Катара

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Dusan Vranic / AP

В конфликт в регионе все больше втягивается Турция. В худшем случае противостояние между различными игроками перерастет в вооруженный конфликт, будет перекрыт Ормузский пролив, по которому идут поставки нефти, скачок цен на нее ударит по мировой экономике

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Hasan Jamali / AP

9. Нефть сильно подешевеет, если сорвется реализация соглашения ОПЕК+ (сила риска – 9): средняя вероятность, среднее влияние. Договоренность ОПЕК и России об ограничении нефтедобычи действует до конца 2018 г., выходить из нее стороны обещают постепенно. Но рост политической напряженности в Персидском заливе может подорвать желание стран региона сотрудничать в деле ребалансировки рынка нефти

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Динамика цен на нефть, $/барр. / Источник: МВФ, EIU

Если из соглашения по тем или иным причинам выйдет Россия, сделку тоже можно будет считать расторгнутой. На рынок может вернуться около 1,8 млн баррелей в день, спровоцировав падение цен. Оно ударит по США и Канаде, подорвав инвестиции, нефтедобывающим странам, может спровоцировать долговой и политический кризис в Нигерии и Анголе

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Michael Probst / AP

10. Многие страны выйдут из еврозоны (сила риска – 5): очень низкая вероятность, очень сильное влияние. Риск выхода Греции из еврозоны в среднесрочной перспективе не исчез, экономические проблемы в Италии в отсутствие структурных реформ со временем могут спровоцировать попытки покинуть блок

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Peter Dejong / AP

Выход переживающих кризис стран из еврозоны приведет к сильной девальвации их валют и неспособности обслуживать номинированный в евро долг. Банки понесут огромные убытки по портфелям гособлигаций. Все это может столкнуть мировую экономику в рецессию

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