Госдума приняла во втором чтении законопроект о молодежной политике

https://ria.ru/20201222/politika-1590409202.html

Госдума приняла во втором чтении законопроект о молодежной политике

Госдума приняла во втором чтении законопроект о молодежной политике

Госдума приняла во II чтении законопроект о молодежной политике, закрепляющий возраст молодежи – «до 35 лет включительно», вместо нынешних «до 30 лет». РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T15:21

2020-12-22T15:21

2020-12-22T15:21

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общество

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Госдума приняла во II чтении законопроект о молодежной политике, закрепляющий возраст молодежи – «до 35 лет включительно», вместо нынешних «до 30 лет».Госдума месяц назад приняла в первом чтении законопроект «О молодежной политике в Российской Федерации». Законопроектом предлагается определить на федеральном уровне такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения» и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к «молодежи». В проекте четко определена и возрастная группа, которая относится к категории «молодежи» — это лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно.Ко второму чтению комитетом ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержано 42 поправки, которые были инициированы в ходе широкого обсуждения законопроекта в СФ и Госдуме, законодательных собраниях субъектов федерации, а также на встречах с представителями общественных молодежных объединений.Изменения коснулись основных понятий, формулируемых законопроектом, целей и принципов молодежной политики. В законопроект вносится уточнение, что к молодежи относятся лица до 35 лет включительно, что позволит избежать разночтения при применении закона на практике. Кроме того, внесено новое понятие «специалист по работе с молодежью». Предложенными изменениями конкретизировано, кто именно относится к категории «молодая семья», «молодой специалист».Также в проекте существенно расширены цели и основные направления молодежной политики. Разработчики отнесли к ним гражданско-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, содействие участию молодежи в волонтерской деятельности, реализацию молодежных инициатив, формирование условий для занятия физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи, развитие института наставничества, поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Ко второму чтению также была доработана статья, посвященная мониторингу реализации молодежной политики. Предусмотрена подготовка ежегодного доклада о положении молодежи в РФ. Вместе с тем, в поправках предусмотрен дистанционный формат участия в реализации молодежной политики.Как сообщил журналистам председатель комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, после принятия закон о молодежной политике «позволит закрепить права молодежи независимо от региона проживания, что достаточно важно, учитывая современные тренды на удаленную работу и возрастающую мобильность населения».»Кроме того, он даст основание для унификации форм и видов поддержки во всех регионах страны. Благодаря этому неравенство мер социальной поддержки молодых людей и молодых семей в регионах будет исключено, так же как и разночтения в возрастном цензе. В законопроект вносится уточнение, что к молодежи относятся лица до 35 лет включительно. И эта возрастная планка — единая для всех субъектов РФ. При наличии возможности регионы могут ее увеличить, но никак не уменьшить!» — подчеркнул Пайкин.Глава комитет назвал этот законопроект «знаковым», так как впервые молодежь как целевая аудитория законопроекта принимала участие в его создании, и, можно сказать, «стала его соавтором».

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госдума рф, общество

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Госдума приняла во II чтении законопроект о молодежной политике, закрепляющий возраст молодежи – «до 35 лет включительно», вместо нынешних «до 30 лет».

Госдума месяц назад приняла в первом чтении законопроект «О молодежной политике в Российской Федерации». Законопроектом предлагается определить на федеральном уровне такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения» и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к «молодежи». В проекте четко определена и возрастная группа, которая относится к категории «молодежи» — это лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

12 августа, 12:05

Названы регионы-лидеры по реализации молодежной политики

Ко второму чтению комитетом ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержано 42 поправки, которые были инициированы в ходе широкого обсуждения законопроекта в СФ и Госдуме, законодательных собраниях субъектов федерации, а также на встречах с представителями общественных молодежных объединений.

Изменения коснулись основных понятий, формулируемых законопроектом, целей и принципов молодежной политики. В законопроект вносится уточнение, что к молодежи относятся лица до 35 лет включительно, что позволит избежать разночтения при применении закона на практике. Кроме того, внесено новое понятие «специалист по работе с молодежью». Предложенными изменениями конкретизировано, кто именно относится к категории «молодая семья», «молодой специалист».

Также в проекте существенно расширены цели и основные направления молодежной политики. Разработчики отнесли к ним гражданско-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, содействие участию молодежи в волонтерской деятельности, реализацию молодежных инициатив, формирование условий для занятия физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи, развитие института наставничества, поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ко второму чтению также была доработана статья, посвященная мониторингу реализации молодежной политики. Предусмотрена подготовка ежегодного доклада о положении молодежи в РФ. Вместе с тем, в поправках предусмотрен дистанционный формат участия в реализации молодежной политики.

12 ноября, 11:11

В проекте о молодежной политике пропишут механизм мониторинга в регионах

Как сообщил журналистам председатель комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, после принятия закон о молодежной политике «позволит закрепить права молодежи независимо от региона проживания, что достаточно важно, учитывая современные тренды на удаленную работу и возрастающую мобильность населения».

«Кроме того, он даст основание для унификации форм и видов поддержки во всех регионах страны. Благодаря этому неравенство мер социальной поддержки молодых людей и молодых семей в регионах будет исключено, так же как и разночтения в возрастном цензе. В законопроект вносится уточнение, что к молодежи относятся лица до 35 лет включительно. И эта возрастная планка — единая для всех субъектов РФ. При наличии возможности регионы могут ее увеличить, но никак не уменьшить!» — подчеркнул Пайкин.

Глава комитет назвал этот законопроект «знаковым», так как впервые молодежь как целевая аудитория законопроекта принимала участие в его создании, и, можно сказать, «стала его соавтором».





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