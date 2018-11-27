Госдолг Украины упал на $350 миллионов — politeka.net

По итогам октября 2018 Украине удалось сократить свои внешние долги

Так, за прошлый месяц объем государственного и гарантированного государством долга Украины за октябрь сократился в долларовом эквиваленте на 0,35 млрд долл., или на 0,5%.

Теперь он составляет 74,32 миллиардов долларов.

Как отметили на сайте Министерства финансов, в гривневом эквиваленте объем госдолга за октябрь сократился на 19,88 млрд грн, или на 0,9%.

В гривнах мы теперь должны кредиторам 2,093 триллиона.

Стоит отметить, что если сравнивать цифры с показателями на начало года, то объем госдолга в долларовом эквиваленте снизился на 2,6%, в гривневом эквиваленте — на 2,3%.

Отметим, что только за 2017 государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 вырос на 7,5% — до 76,3 млрд в долларовом эквиваленте. В гривневом эквиваленте он вырос до 2,1 трлн, то есть на 11%.

Кабинет министров 22 августа принял трехлетнюю стратегию управления госдолгом, которая предусматривает снижение его до конца 2020 года до уровня не выше 49% ВВП и оптимизацию структуры долга.

Отметим, что даже новости об уменьшении государственного долга не внушают оптимизма, ведь в последующие годы Украине придется вернуть рекордные суммы кредиторам.

Всего выплаты по долгам в 2019 году составляют $ 14,8 млрд (погашение займов на $ 9.7 млрд + $ 5,1 млрд проценты за их использование), из них:

— внешние выплаты всего $ 6,3 млрд

— внутренние выплаты всего $ 8,5 млрд

Так же бюджетом заложен план по заимствованиям на $ 12 млрд, из них $ 5,1 млрд на внешних рынках, другое в Украине.

Из приведенных данных видно, что Украина планирует вернуть на 2 миллиарда больше кредитов, чем получить новых заимствований.

Однако экономика Украины растет темпами слабее чем глобальная экономика (3,5% против 3.8%), а это отразится на финансовой ситуации.

Напомним, в Кабмине дали прогноз по курсу доллара на три года вперед.

Как сообщала Politeka, Нацбанк вводит в обращение новые монеты номиналом 5 и 10 гривен.

Также Politeka писала, что долги налогоплательщиков перед бюджетом достигли 82 млрд грн.

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