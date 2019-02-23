Госдеп США создал сайт противодействия российской агрессии в Украине — УНИАН

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На сайте собраны все события, связанные с пятью годами агрессии России в Украине и приведены четкие факты безоговорочной прямой причастности Российской Федерации к войне на Донбассе и ее действия во время оккупации Крыма.
Государственный департамент США REUTERS
Государственный департамент США создал интерактивный веб-ресурс «Противодействие российской агрессии в Украине», на котором собрал основные факты о попытках России аннексировать Крым, а также вторжении РФ на востоке Украины.
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Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США на странице в Facebook.
«Государственный департамент США разработал интерактивный сайт «Countering Russia’s Aggression in Ukraine», в котором собраны все события, связанные с пятью годами агрессии России в Украине и приведены четкие факты безоговорочной прямой причастности Российской Федерации к войне на Донбассе и ее действия во время оккупации Крыма», -говорится в сообщении.
В посольстве также отметили, что ценят сотрудничество, солидарность и поддержку Госдепа США.
«Это отличный ресурс для борьбы с дезинформацией и пропагандой России», — отметили в посольстве.
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