Госдеп: Позиция США по С-400 у Турции не изменились

Позиция США по приобретению Анкарой российских ЗРК С-400 не изменилась, это противоречит обязательствам Турции перед НАТО, заявил представитель госдепартамента США Нед Прайс.

«Наша позиция в отношении С-400 не изменилась, российские системы С-400 несовместимы с оборудованием НАТО, они несут угрозу безопасности технологий и они не соответствуют обязательствам, которые взяла на себя Турция в качестве союзника НАТО», — сказал Прайс на регулярном брифинге.

Он повторил, что США продолжают убеждать Турцию не задействовать эти системы.

По словам Прайса, в ближайшее время для обсуждения этого и других вопросов состоится разговор госсекретаря США Тони Блинкена и его турецкого коллеги. «Турция – наш союзник на протяжении долгого времени, нас объединяют общие интересы», — подчеркнул представитель госдепартамента.

Ранее в среду член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи заявил РИА Новости, что Анкара не намерена подчиняться требованиям Вашингтона об отказе от приобретенных у РФ систем ПВО С-400.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, санкции США против Турции в связи с покупкой российских систем ПВО С-400 еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.

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