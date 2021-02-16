Госдеп: Байден намерен завершить длительные военные операции США

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Новый американский президент Джо Байден намерен ответственным образом положить конец длительным зарубежным военным операциям США, поддержав мирный процесс в Афганистане. С таким заявлением выступил во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает ТАСС.

«Как мы говорили ранее, президент Байден привержен тому, чтобы ответственным образом положить конец так называемым вечным войнам. И мы точно так же планируем поддерживать продолжающийся мирный процесс между Исламской Республикой [Афганистан] и [радикальным движением] «Талибан» (запрещено в России — прим. ТАСС)», — отметил дипломат.

В связи с этим он уточнил, что у правительства США нет пока никаких объявлений относительно уровней дальнейшего американского военного присутствия в Афганистане. Тем не менее Вашингтон будет тесно консультироваться на этот счет с зарубежными союзниками и партнерами, заверил представитель внешнеполитического ведомства США.

«Конечно, на этой неделе состоится совещание министров обороны НАТО. И мы, как прежде уже говорилось, находимся в процессе изучения договоренностей между США и [движением] «Талибан», тщательно изучая способность и готовность сторон выполнять взятые на себя обязательства», — подчеркнул Прайс. «Разумеется, — продолжал он, — тесные консультации с партнерами и союзниками по НАТО по данному вопросу на перспективу будут являться ключевой частью данного процесса». «Министр [обороны США Ллойд] Остин с нетерпением этого ожидает», — сказал Прайс.

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