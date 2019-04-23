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Госбюро расследований проводит обыски в НАБУ — новости политики

Политика 23 Апр 2019
Госбюро расследований проводит обыски в НАБУ — новости политики
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Пока о причинах следственных действий не сообщается.

ГБР пришло с обысками в НАБУ / фото replyua.net

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Эту информацию УНИАН подтвердила пресс-секретарь Бюро Светлана Олифира.

«Мы можем подтвердить этот факт, но по всем деталям обращайтесь в орган следствия – в ГБР», — заявила она.

Олифира добавила, что НАБУ сотрудничает с ГБР, о причинах следственных действий не сообщается.

По ее словам, НАБУ некорректно комментировать ход проведения данного обыска.

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