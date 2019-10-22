Госбюджет Украины на 2020 год. Доходы за счет пирамиды — 22.10.2019

Приоритеты госбюджета остаются прежними — увеличение расходов на силовой блок и ремонт дорог. Макропоказатели также остались прежними — рост ВВП заложен на уровне 3,3%, а не на уровне 5-7%, как обещал премьер-министр Алексей Гончарук.

Бюджет-клон

Исходя из текущих цифр в документе (инфляция 6% по 2020 году и рост ВВП до 3,3%), номинальные доходы бюджета не увеличатся, а уменьшатся. Такого мнения придерживается экономист Виктор Скаршевский.

«Если бы власть снижала налоговые ставки или если бы какие-то льготы давала бизнесу, предприятиям, снижение доходов можно было бы объяснить. Но этого нет. Значит, правительство рассчитывает на дальнейшую тенизацию экономики. При такой инфляции и таком росте ВВП доходы бюджета чисто арифметически должны были бы быть выше», — предположил он.

Копирование бюджетов подтверждают и такие данные. В 2018 году к проекту в первом чтении было принято 2176 поправок, а в 2019-м — 2173 поправки. Отклонено бюджетным комитетом 1249 поправок в 2018 году и 1370 — в этом. Около ста поправок утверждено как тогда, так и сейчас. Примечательно, что в сумме подано поправок на 2 трлн гривен — как на этот год, так и на будущий.

«В прошлом году в проекте бюджета, принятом в первом чтении, не было субвенций на социально-экономическое развитие. Ее добавили. В этом году тоже не было и добавили — 7 млрд гривен. Как известно, субвенции на социально-экономическое развитие — это подарок-инструментарий мажоритарщикам в их деятельности», — отметил аналитик.Бюджет-2020: Зеленский хочет мира, а Украина готовится к войне

Интересно, что доходная часть бюджета-2020 увеличена на 17,8 млрд гривен за счет чистой прибыли и дивидендов госпредприятий, аренды госимущества, внутреннего и импортного НДС, а также перечислений от Нацбанка на 3,5 млрд грн, что требует согласования регулятора. В прошлом году, вспомнил Скаршевский, между первым и вторым чтением доходы бюджета-2019 увеличились на 17 млрд гривен. «Структура расходов на 2020 год практически ничем не отличается от структуры бюджетных расходов на этот год. Только на 38% больше и на 16% планируется увеличение трат на оборону и безопасность», — сказал эксперт.

Если отвяжут, будет плохо

До конца 2020 года в Украине прожиточный минимум к уровню инфляции (+6%) должен составить 2189 гривен в месяц. Но на покрытие минимальных потребностей, по подсчетам правительства, человеку будет необходимо где-то 4200 гривен ежемесячно. Достичь этой цифры можно, но только путем одновременного урезания соцстандартов.

Эксперт прогнозирует, что прожиточный минимум размером в четыре с лишним тысячи гривен будет получен вследствие отвязывания прожиточного минимума от социальных стандартов. Такой же ход был сделан Кабинетом министров Владимира Гройсмана в 2017 году, когда минимальная зарплата была резко увеличена с 1600 грн до 3200 грн.

«Сегодня к размеру прожиточного минимума привязано более 150 разных социальных стандартов. Например, минимальная пенсия, выплаты малоимущим семьям, матерям-одиночкам. Ведь если просто повысить минимум до 4000 грн и не отвязать, то бюджету потребуется дополнительно 150-200 млрд гривен для обеспечения допвыплат. Значит, налоговая база, как и база начисления штрафов, будет увеличена», — полагает аналитик.Недополучив в бюджет налоги, власть набирает долги — Воля

Следовательно, граждане почти не почувствуют улучшения уровня жизни, поскольку социальные отчисления не будут привязаны к прожиточному минимуму, а будут установлены в абсолютных величинах. «Какие захотят, такие величины и установят. А если не захотят отвязывать, то и не будут повышать прожиточный минимум», — предрекает финансовый эксперт.

Только несколько функций

В государственном бюджете Украины на 2020 год отсутствуют точки роста национальной экономики, а государственная политика в отношении общества и целеполаганий страны остается неизменной. К таким выводам пришел директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Бюджетом предусматривается, что экономический рост Украины должен составить 3,3%. Получается, что в среднем в следующие три года наш ВВП должен расти в среднем ежегодно где-то на 12%. Это невозможно», — констатировал эксперт.

При этом проект бюджета-2020, как и все его предшественники, обеспечивает только несколько государственных функций. К примеру, способность выплачивать внешние долги («более 400 млрд гривен доходной части идут на долги») и способность поддерживать госаппарат («в среднем финансирование госаппарата с 2013 до 2020 год выросло на 300%»). Если вспомнить, что за пять лет гривна девальвировала в три раза, то в долларах власть живет так, как и до кризиса. «В то же время прожиточный минимум по сравнению с 2013 годом вырос только на 197%, минимальная пенсия — на 201%, финансирование Минздрава поднялось на 175% в сравнении с тем же периодом, а Министерства регионального строительства и ЖКХ — на 47%», — указал Бортник.

Значит, государственные издержки выросли за это время на 300%, а зарплаты и социальные выплаты — в среднем до 200%, а по некоторым статьям намного меньше.

Себе — деньги на партию, народу — налоги

Кстати, Виктор Скаршевский сообщил, что согласно закону о прекращении госфинансирования не попавшие в парламент партии не будут получать госсредства. Таким образом, высвободилось «лишних» 220 миллионов грн, которыми депутаты увеличили расходы на свои партии до 1,3 млрд грн. «Увеличить ставки налогообложения акциза экологического налога (рентной платы) с целью увеличения доходов бюджета… Ввести новый налог на метанол… Дано поручение Кабмину увеличить максимальные ставки ввозной пошлины в рамках, естественно, соглашения о Зоне свободной торговли с Евросоюзом», — процитировал некоторые пункты бюджета аналитик.Социальная политика на Украине: субсидии отобрать, тарифы повысить

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Тем самым, говорит он, власть будет оказывать фискальное давление на население. Малый бизнес, скорее всего, будет схлопываться, а трудовых мигрантов будет больше.

Поступления от приватизации госимущества должны вырасти на 8 млрд грн (с 5 до 13 млрд грн), но одновременно на те же 8 млрд грн планируется уменьшить заимствования (с 383,8 до 375,8 млрд). Кабмину поручено проанализировать, как могут измениться доходы после легализации игрового бизнеса и упорядочивания добычи янтаря, а также после введения других реформ. В частности, предлагается урегулировать правовой статус криптовалют и ввести налогообложение подобных операций.

Пересмотр макропоказателей ко второму чтению не приведёт к существенному увеличению доходной базы, так как и курс валют будет пересмотрен. Прогноз среднего курса на 2019 год составляет 28,2 грн за доллар, а сейчас по факту — 25 с небольшим грн/доллар. Значит, доходы окажутся ниже. «Пересмотрят до 27 грн/доллар, но все равно они будут ниже. Так как 40% доходов госбюджета зависят от курса валют. А это, например, ввозная пошлина, НДС на импорт, акциз на импорт», — сказал Скаршевский.

Единственное, что может поднять доходную часть, — увеличение ВВП до 5%. Но это будет чисто политическое заявление, которое арифметически на бумаге пополнит бюджет. Максимум, что сможет правительство, — это сбалансировать вид бюджета, при этом доходы останутся на том же уровне, уверен эксперт.

Сельское хозяйство и услуги не потянут

Как сельское хозяйство и шахты: Зеленский назвал красивых женщин брендом Украины Украина переживала сильный экономический подъем в начале 2000-х. В среднем, отмечает Скаршевский, с 2001 по 2007 год национальный ВВП рос в пределах 7%, а в 2003 году составлял 12%. Но в 2009 году вследствие мирового экономического кризиса он упал на 15%. Это обуславливается неустойчивым и некачественным базисом экономического роста в Украине, опирающимся на сырьевую модель, которая и дает такие всплески роста и еще большего спада. Если у страны нет промышленного базиса, сельское хозяйство не вытянет экономику и не создаст большого количества рабочих мест. Сектор услуг тоже не спасет. Он всегда формируется возле промышленности. Нет промышленности — некому продавать услуги.

Доходы бюджета могут увеличиться разве что за счет внутренних заимствований. Они дороже (15-20% годовых), чем на внешних рынках (6-7% годовых). Торговля облигациями внутреннего госзайма (ОВГЗ) приведет только к обрушению пирамиды облигаций. Ведь внутренние кредиторы — это почти всегда зарубежные. Как только государство погашает долги, инвесторы переводят гривны в доллары и в любой момент могут вывести свою прибыль. А это 4 млрд долларов. «Тогда мы будем говорить о резкой девальвации гривны, как это было в 2008-2009 и в 2014-2015 годах. Так что рост экономики Украины в 4%, который происходит сейчас за счет торговли и сельского хозяйства, — очень хрупкий», — предвещает Скаршевский.

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