Госбюджет Украины на 2019 год: документ официально прошел финальный этап — Обозреватель

Закон о государственном бюджете Украины на 2019 год официально опубликован в газете «Голос Украины».

Согласно тексту, доходы на 2019 год предусмотрены в сумме 1,02 трлн грн, в том числе доходы общего фонда — 928,5 млрд грн и доходы специального фонда — 97,6 млрд грн.

Расходы предусмотрены в сумме 1,11 трлн грн, в том числе расходы общего фонда — 1 трлн грн и расходы специального фонда — 106,4 млрд грн.

При этом курс доллара на 2019 год, по уточненным в документе прогнозам, будет держаться на уровне 29,4 грн/$. Также в новом бюджете предусмотрены изменения по части минимальной заработной платы. С 1 января 2019 года минимальная заработная плата должна составить 4173 гривни. Таким образом, ее планируют поднять на 450 грн по сравнению с показателем 2018 года.

С 1 января 2019 прожиточный минимум должен вырасти до 1853 гривен, что на 255 грн и на 9,4% больше, чем сейчас.

Возврат кредитов в госбюджет Украины предусмотрен в сумме 9,7 млрд грн, в том числе возврат кредитов в общий фонд госбюджета – в сумме 8,3 млрд грн и возврат кредитов в специальный фонд госбюджета – в сумме 1,4 млрд грн.

Предоставление кредитов из государственного бюджета Украины определено в сумме 13,7 млрд грн, в том числе предоставление кредитов из общего фонда госбюджета – в сумме 679,9 млн грн и предоставление кредитов из спецфонда госбюджета – в сумме 13 млрд грн.

Также в бюджете предусмотрены следующие расходы:

Социальная защита

167,5 млрд грн предусмотрено на выплаты пенсий. На 200 млн грн правительство увеличивает расходы для обеспечения детей-сирот и детей с инвалидностью, а также для учреждений с условиями, приближенные к семейным — до 717,7 млн грн.

Безопасность и оборона

Общий ресурс на это направление вырастет по сравнению с 2018 годом на 33,3 млрд грн и составит 212 млрд грн (5,4% ВВП).

Образование

247,2 млрд грн -— общий объем расходов по сводному бюджету (общий и специальный фонд).

Объем образовательной субвенции учтен в сумме 69,6 млрд грн. Она пойдет исключительно на оплату труда с начислениями для педагогических работников общеобразовательных учебных заведений (в том числе частных), а также профессионально-технических и высших учебных заведений I-II уровней аккредитации в части предоставления полного общего среднего образования.

Здравоохранение

Общий объем расходов на здравоохранение по сводному бюджету составляет 131,7 млрд грн, что на 15,3 млрд грн (на 13,1%) больше, чем соответствующие показатели текущего года. Сюда вошли расходы на реформу финансирования системы здравоохранения.

На реализацию программы медицинских гарантий для первичной медицинской помощи заложено 15,2 млрд грн, что на 2 млрд грн больше, чем в текущем году. На развитие системы экстренной медицинской помощи выделено 1 млрд грн.

Развитие дорожной инфраструктуры

В специальном фонде предусмотрены средства для Государственного дорожного фонда в сумме 50,4 млрд грн (из общего объема финансового ресурса на развитие дорог 55,6 млрд грн), что на 17,5 млрд грн, или в 1,5 раза больше, чем аналогичные расходы в 2018 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины в 06:01 утра 23 ноября приняла во втором чтении и за основу законопроект о государственном бюджете Украины на 2019 год. Инфляция составит 7,5%, а динамика ВВП — около 3%.

Кроме того, парламент проголосовал за изменения в Налоговый кодекс. Согласно которым с 1 июля 2019 года еще на 9% повысят акциз на сигареты, введут плату НДС на почтовые посылки из-за рубежа, если их стоимость выше €100, пересмотрят некоторые ставки и налоги.

7 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон о государственном бюджете Украины на 2019 год.





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