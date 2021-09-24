Госаудит Украины выявил нарушения на «Укржелдороге» на $2,3 млрд — Экономика и бизнес

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Государственная аудиторская служба Украины по результатам проверки выявила финансовые нарушения на государственном предприятии «Укрзализныця» («Укржелдорога») на сумму 61,4 млрд гривен (около $2,3 млрд) за период с 1 января 2017 года по 30 июня 2020 года. Соответствующий отчет «О результатах мероприятий государственного контроля по вопросам деятельности акционерного общества «Украинская железная дорога» и его филиалов» размещен на сайте Госаудита.

«Мерами государственного контроля выявлено финансовых нарушений, внешних и внутренних факторов рисков на общую сумму 61,4 млрд гривен», — говорится в отчете.

Речь идет о многочисленных нарушениях, которые привели к потерям финансовых ресурсов, а также неэффективных управленческих решениях, следствием которых стало недополучение доходов или лишние расходы. Так, в 2018 году «Укржелдорога» должна была закупить грузовые вагоны на сумму $150 млн по кредиту Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), однако проект не был реализован. При этом «Укржелдорога», отказавшись от кредитных средств, заплатила 75 млн гривен (около $2,8 млн) только за транзакцию этих денег, что является лишними затратами.

Выявлены также нарушения по выплатам заработных плат работникам предприятия. При этом упоминается о высоких зарплатах членам наблюдательного совета компании, среди которых иностранные эксперты. На работу членов совета «Укржелдорога официально потратила 63 млн гривен (около $2,3 млн). Кроме того, говорится в отчете, «без заключения соответствующих актов «Укржелдорога» с корпоративных карт филиала «Центр сервисного обеспечения» осуществила расходов на содержание отдельных членов наблюдательного совета на сумму 15 млн гривен (около $565 тыс.)», которые были потрачены на авиабилеты, проживание и питание членов наблюдательного совета.

При этом компания так и не выплатила 956 млн гривен (около $36,3 млн) дивидендов в государственный бюджет от чистой прибыли за 2018-2019 годы. Материалы отчета, отметили в Госаудите, направлены в Национальное антикоррупционное бюро Украины, Офис Генерального прокурора для рассмотрения и принятия соответствующего решения. О результатах указанных мероприятий проинформирован премьер-министр Украины, Министерство финансов Украины и Министерство инфраструктуры Украины.

«Укрзализныця» — украинское государственное предприятие, основной сферой деятельности которого являются перевозки железнодорожным транспортом. С 2018 года преобразовано в акционерное общество. Является практически полным монополистом в сфере железнодорожных перевозок на Украине.