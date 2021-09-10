ГороДскоп: Николаевские городские хроники — Городская газета

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело Николаеву долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «B» с прогнозом — улучшило его со «Стабильного» до «Позитивного». Рейтинг Николаева по международной шкале ограничен суверенным рейтингом Украины (В/Позитивный). Fitch также оценивает кредитный профиль города на уровне «b+».

Эксперты поставили Николаев на 37-е из 45 мест в индексе конкурентоспособности городов Украины, сообщает Институт экономических исследований и политических консультаций. Рейтинг представили упомянутый институт, компания «Инфо Сапиенс» и Программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» (USAID – Агентство США по международному развитию).

Бюджет города недополучил более 10 млн грн. из-за того, что у нас не введен сбор за места для парковки автотранспорта. К такому выводу пришли госаудиторы, которые проверяли бюджет города за 2018-2020 гг. и первые 3 месяца 2021-го года, сообщает «Преступности.НЕТ».

6 сентября подрядчик начал работы по замене аварийного коллектора по ул. Флотской. Об этом сообщили в пресс-службе ГКП «Николаевводоканал». Изношенный самотечный бетонный коллектор будет заменен на аварийной части длиной более 400 метров. Ориентировочный срок завершения работ — декабрь 2021 г.

62 школы Николаева полностью обеспечены жидким мылом, салфетками, средствами дезинфекции, масками и щитками. Их закупили еще в декабре 2020 года. Об этом корреспондентам «Суспильного» рассказала начальник управления образования горсовета Анна Лычко. По данным сайта ProZorro, управление образования провело десять тендеров с августа по декабрь 2020 года по закупке средств дезинфекции, термометров, масок, щитков. На это потратили более 11 млн гривен.

ООО «Николаевский хлебозавод №1» признан «Лучшей торговой маркой года по мнению николаевцев». Опрос проходил в рамках конкурса «Лучший предприниматель года города Николаева». Хлебозавод №1 традиционно подтвердил свой высокий уровень производителя хлебобулочных изделий отличного качества, в том числе — для здорового питания, информирует «versia.com.ua».

3 сентября на автомобильных дорогах страны заработали приборы фиксации правонарушений, которые контролируют соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме. Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины. В Николаеве 2 прибора контроля «Каскад» работают на пр. Героев Украины, 20 — прибор направлен в направлении Киевского шоссе (ограничение скорости 50 км/ч) и на пр. Богоявленском, 125 — прибор направлен в направлении ул. Старокрепостной (ограничение скорости 50 км/ч).

На базе учебного центра ВМСУ начались 30-дневные сборы с оперативным резервом первой очереди украинского флота. 110 человек в течение месяца пройдут интенсивный курс занятий по специальностям. Среди резервистов — люди разных возрастов и профессий, многие из них имеют боевой опыт, который приобрели в борьбе против оккупантов на востоке нашей страны, информирует «АрмияInform».

По состоянию на 1 сентября, в Николаевской области более 200 абонентов отключены от сети электроснабжения из-за долгов. Общая задолженность за потребленную электроэнергию на Николаевщине составляет 142 млн грн. Об этом в эфире «Украинского радио: Николаев» рассказал директор ООО «Николаевская электроснабжающая компания» Валентин Линченко.

В Николаеве открыта мемориальная доска младшему сержанту Андрею Грабару. Памятная доска установлена на фасаде Международного классического университета им. Пилипа Орлика. Об этом сообщается на странице 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского в Facebook.

В школах Николаева созданы 222 инклюзивных класса (на 62 больше, чем в прошлом году). Их посещают 319 николаевцев с особыми образовательными потребностями. Об этом информирует управление образования городского совета.

С 16 сентября на территории Николаевской области начнется проведение пероральной вакцинации диких животных против бешенства путем разбрасывания с самолетов приманок с вакциной против бешенства. Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Николаевской области.

Вышел из печати красочный фотоальбом «Дикий Тилигул». Его авторы — сотрудники РЛП «Тилигульский» — обещают бесплатно распространить издание в школах, сельсоветах и профильных ГО. Как сообщается на странице РЛП, альбом посвящен природе лимана.

С 17 по 19 сентября в Николаеве покажут независимое документальное кино из Америки. Вход на все показы свободный. Локация мероприятия — арт-пространство ДОФ (летняя площадка бывшего Дома офицеров флота: ул. Артиллерийская, 7, вход с ул. Никольская).

Юных николаевцев ждет премьера: 2 октября в Николаевском академическом областном театре кукол состоится открытие нового 51-го театрального сезона. Главное событие праздника — премьера спектакля «Калиф-Аист». Начало спектакля — в 11.00. А билеты поступят в продажу в кассе театра 10 сентября.

Школьник Максим Мотуз из Первомайска стал самым юным лауреатом Всеукраинской акции «Герой-спасатель года-2021». Он спас из ледяной воды первоклассника, провалившегося под лед. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Елена Дяченко из Николаева участвовала в кастинге трех сезонов «МастерШеф. Профессионалы» и вошла в 20-ку лучших кулинаров-аматоров в 11-м сезоне «МастерШеф». Об этом сообщает «Інше ТВ».