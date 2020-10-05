Google откладывает в Индии введение обязательной 30%-ной комиссии до апреля 2022 года

Введение в действие новой платежной политики Google Play в Индии будет отложено до апреля 2022 года. Об этом пишет TechCrunch.

Такое решение в Google приняли после того, как более 150 стартапов на втором по величине интернет-рынке в мире создали неформальную коалицию против обязательной 30%-ной комиссии за все встроенные в приложения покупки. Напомним, Google планирует обновить рекомендации для разработчиков и подчеркнуть в них требование к приложениям использовать биллинговую систему поискового гиганта:

Google ужесточит правила Google Play, чтобы все разработчики платили 30% со встроенных покупок

Google планирует обновить рекомендации для разработчиков и подчеркнуть в них требование к приложениям использовать биллинговую систему поискового гиганта.

В компании сообщили, что применение новой политики откладывается только для рынка Индии, но готовы прислушаться к мнениям разработчиков и развеять их опасения:

Мы организуем сеансы прослушивания с ведущими индийскими стартапами, чтобы глубже понять их проблемы. Мы организуем семинары по политике, чтобы ответить на любые дополнительные вопросы о наших правилах Google Play. И мы расширяем сроки до 31 марта 2022 года разработчикам в Индии для интеграции с биллинговой системой Play, чтобы у них было достаточно времени для внедрения опции UPI для оплаты подписки, которая будет доступна в Google Play для всех приложений, которые в настоящее время используют альтернативные платежные системы.

— Пурнима Кочикар, директор по развитию бизнеса игр и приложений Google Play.

Среди стартапов, выразивших озабоченность по поводу новой политики Google, находятся Paytm, платежный процессор Razorpay, фирма фэнтези-спорта Dream11, социальная сеть ShareChat и бизнес-электронная коммерция IndiaMART. В прошлом месяце ситуация обострилась после того, как Paytm удалили из Play Store из-за продвижения азартных игр.

После этого индийский стартап анонсировал собственный магазин мини-приложений, в котором представлены несколько популярных сервисов, в том числе компания по прокату автомобилей Ola, медицинская помощь 1mg и Practo, фитнес-стартап Cure.fit, сервис потоковой передачи музыки Gaana, провайдер проката автомобилей Zoomcar, Booking.com, и сети быстрого питания Faasos, Domino’s Pizza и McDonald’s.

Магазин мини-приложений Paytm

В Paytm заявили, что мини-магазин приложений открыт для любого разработчика, а также сообщили, что с разработчиков не будет взиматься комиссия за использование своей платежной системы или платежной инфраструктуры UPI. При этом за использование других инструментов, таких, как оплата с помощью кредитных карт, комиссия составит 2%.

По материалам TechCrunch





Источник