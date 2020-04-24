Google начал платить НДС в Узбекистане

Google начал платить НДС в Узбекистане

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) – С 2020 года Налоговым кодексом введена уплата НДС иностранными компаниями, которые оказывают физическим лицам на территории Узбекистана услуги в электронной форме. Об этом сообщает пресс-служба ГНК.

Для регистрации в нашей стране для таких компаний Государственным налоговым комитетом создан специальный ресурс — НДС-офис интернет-компаний.

На сегодняшний день через НДС-офис в Узбекистане в качестве налогоплательщиков добровольно зарегистрировались 9 иностранных компаний:

— Google Commerce Limited

— Google Ireland Limited

— Google Voice Inc

— Apple Distribution International Limited

— Netflix International B.V.

— Samsung Electronics Co., Ltd.

— Сleverbridge AG

— Xsolla (USA), Inc.

— Activision Blizzard International BV

Первое поступление по НДС осуществлено компанией «Google Commerce Limited». По итогам деятельности за I квартал этого года компания уплатила 85 тысяч евро.

Добровольная регистрация является свидетельством того, что зарубежные компании дорожат своей репутацией и уважают законы стран, на территории которых они предоставляют свои платные услуги.

Учитывая, что электронная коммерция в нашей стране также активно развивается, такой положительный опыт добровольной регистрации и уплаты налогов является хорошим примером для местных предпринимателей.

Заявки от зарубежных компаний на постановку на учет через НДС-офис в ГНК продолжают поступать.

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