Google начал платить НДС в Узбекистане
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) – С 2020 года Налоговым кодексом введена уплата НДС иностранными компаниями, которые оказывают физическим лицам на территории Узбекистана услуги в электронной форме. Об этом сообщает пресс-служба ГНК.
Для регистрации в нашей стране для таких компаний Государственным налоговым комитетом создан специальный ресурс — НДС-офис интернет-компаний.
На сегодняшний день через НДС-офис в Узбекистане в качестве налогоплательщиков добровольно зарегистрировались 9 иностранных компаний:
— Google Commerce Limited
— Google Ireland Limited
— Google Voice Inc
— Apple Distribution International Limited
— Netflix International B.V.
— Samsung Electronics Co., Ltd.
— Сleverbridge AG
— Xsolla (USA), Inc.
— Activision Blizzard International BV
Первое поступление по НДС осуществлено компанией «Google Commerce Limited». По итогам деятельности за I квартал этого года компания уплатила 85 тысяч евро.
Добровольная регистрация является свидетельством того, что зарубежные компании дорожат своей репутацией и уважают законы стран, на территории которых они предоставляют свои платные услуги.
Учитывая, что электронная коммерция в нашей стране также активно развивается, такой положительный опыт добровольной регистрации и уплаты налогов является хорошим примером для местных предпринимателей.
Заявки от зарубежных компаний на постановку на учет через НДС-офис в ГНК продолжают поступать.