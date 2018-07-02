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Google хитро сделал Крымский мост украинско-российским

Политика 02 Июл 2018
Google хитро сделал Крымский мост украинско-российским
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Google Maps прописал название Крымского моста, соединяющего аннексированный украинский полуостров с материковой частью России

Сервис прописал название моста сразу на двух языках, отмечает «ДС».

Со стороны Тамани название написано на русском языке «крымском мост», со стороны Керчи — на украинском «Кримський міст».  

Напомним, 15 мая президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия автодорожной части Крымского моста. Он заехал на мост на «КАМАЗе», однако впоследствии не смог быстро выбраться с него.  

Президент Петр Порошенко заявил, что Путину понадобится Керченский мост, когда тот будет убегать из оккупированного Крыма.  

В связи с открытием моста Россия прекратила пускать морские суда через Керченский пролив.

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