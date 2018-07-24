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Google добавил Bitcoin, Ethereum и Litecoin в конвертер валют

Курс валют 24 Июл 2018
Google добавил Bitcoin, Ethereum и Litecoin в конвертер валют
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Сегодня, 05:37
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По умолчанию сервис показывает курс по отношению к местной валюте

Поисковый гигант Google добавил биткоин, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin в свой конвертер валют. Система также автоматически отображает конвертер при запросах «биткоин», «Litecoin» и «Bitcoin Cash». По умолчанию сервис показывает курс по отношению к местной валюте.

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Отметим, курсы криптовалют в конвертере Google несколько отличаются от данных популярного аналитического портала CoinMarketCap. Также на русском языке цифровые валюты подписаны как «биткойн», «биткойн кэш», «лайткоин» и «этер».

Как сообщалось, цена Bitcoin преодолела отметку в 7500 долларов.

Как сообщалось, что курс криптовалюты Bitcoin продолжает рывками возвращать утраченные позиции после провала ниже отметки в 6000 долларов. 

Ранее стоимость криптовалюты упала до рекорда за 2018 год — почти на 50% во втором квартале, и на 75%, если сравнивать с историческим рекордом стоимости в 20 000 долларов за «монету», который был установлен в декабре 2017 года.

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